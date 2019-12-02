В Китае открылась самая северная автодорога

МОСКВА, 2 дек - " Проект "Россия-Китай: главное . В Китае открылось движение по участку "Валагань - Силиньцзи" государственной автомагистрали "Пекин – Мохэ" (трасса G111), соединяющей китайскую столицу с самым северным городом страны, граничащим с Россией.

Участок "Валагань - Силиньцзи" проходит через зону вечной мерзлоты, его протяженность составляет 157 километров. После запуска движения по данному участку автодорога "Пекин – Мохэ" была полностью введена в эксплуатацию.

В зимний период температура в Мохэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) часто опускается ниже минус 40 градусов по Цельсию, однако прекрасные снежные пейзажи, чистое звёздное небо и северное сияние привлекают сюда множество туристов, фотографов и астрономов-любителей.