В Китае открылась самая северная автодорога

МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В Китае открылось движение по участку "Валагань - Силиньцзи" государственной автомагистрали "Пекин – Мохэ" (трасса G111), соединяющей китайскую столицу с самым северным городом страны, граничащим с Россией.
Участок "Валагань - Силиньцзи" проходит через зону вечной мерзлоты, его протяженность составляет 157 километров. После запуска движения по данному участку автодорога "Пекин – Мохэ" была полностью введена в эксплуатацию.
В зимний период температура в Мохэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) часто опускается ниже минус 40 градусов по Цельсию, однако прекрасные снежные пейзажи, чистое звёздное небо и северное сияние привлекают сюда множество туристов, фотографов и астрономов-любителей.
В Мохэ на сегодняшний день построена одна скоростная автострада, 4 автодороги государственного и провинциального значения, а также 3 автодороги уездного значения, соединяющие все малые населённые пункты на его территории. По словам заместителя начальника управления транспорта Мохэ Чжан Цунлуня, улучшение транспортной инфраструктуры способствовало развитию туризма, а также сельского и лесного хозяйства в регионе.