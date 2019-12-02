Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-02T12:10+0300
https://ria.ru/20191202/1561838947.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156183/95/1561839586_0:88:1999:1212_1036x0_80_0_0_32fe009c182956cb26943d6150705b37.jpg
РИА Новости

В Китае открылась самая северная автодорога

12:06 02.12.2019 (обновлено: 12:10 02.12.2019)
18
© Depositphotos / dspguyАвтомобиль на шоссе
Автомобиль на шоссе
© Depositphotos / dspguy
МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В Китае открылось движение по участку "Валагань - Силиньцзи" государственной автомагистрали "Пекин – Мохэ" (трасса G111), соединяющей китайскую столицу с самым северным городом страны, граничащим с Россией.
Участок "Валагань - Силиньцзи" проходит через зону вечной мерзлоты, его протяженность составляет 157 километров. После запуска движения по данному участку автодорога "Пекин – Мохэ" была полностью введена в эксплуатацию.
В зимний период температура в Мохэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) часто опускается ниже минус 40 градусов по Цельсию, однако прекрасные снежные пейзажи, чистое звёздное небо и северное сияние привлекают сюда множество туристов, фотографов и астрономов-любителей.
В Мохэ на сегодняшний день построена одна скоростная автострада, 4 автодороги государственного и провинциального значения, а также 3 автодороги уездного значения, соединяющие все малые населённые пункты на его территории. По словам заместителя начальника управления транспорта Мохэ Чжан Цунлуня, улучшение транспортной инфраструктуры способствовало развитию туризма, а также сельского и лесного хозяйства в регионе.
Логотип в отделении Почты России
29 ноября, 13:44Россия-Китай: Главное
Почты РФ и КНР будут совместно развивать логистический сервис cPacket
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеТуризмтуристыНовости - ТуризмКитай
Рекомендуем
Губы дьявола
Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"
Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Путин рассказал о вооружении кораблей ВМФ
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Российские военные провели патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
СМИ: в Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 26 человек
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Россия поддержала усилия властей Палестины по проведению выборов
Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
Вокруг света на велосипеде: путешественник Сомен Дебнатх в Москве
Шампанское
Минпромторг выступает за обсуждение запрета детского шампанского
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас
В Техасе локализовали пожар на химическом заводе
Обстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
Погибли двое из пяти раненных при нападении на Лондонском мосту
ДТП в Забайкальском крае
Крупные ДТП с участием туристических автобусов в 2016-2019 годах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019
Нурсултан Назарбаев
В Казахстане отмечают День первого президента
Автомобиль полиции
В Сан-Паулу девять человек погибли в давке на вечеринке
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
Лента новостейМолния