В Астрахани потушили пожар на иранском судне

"Пожар на сухогрузе у причальной стенки ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судно в момент пожара находилось под разгрузкой. Экипаж сухогруза в составе 10 человек был эвакуирован. Пострадавших нет.Пожар на иранском судне в порту Астрахани потушен, пострадавших нет - экстренные службы