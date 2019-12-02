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РИА Новости

В Астрахани потушили пожар на иранском судне

11:37 02.12.2019 (обновлено: 11:41 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар на иранском сухогрузе с древесиной в порту Астрахани удалось полностью ликвидировать на площади 20 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пожар на сухогрузе у причальной стенки ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, судно в момент пожара находилось под разгрузкой. Экипаж сухогруза в составе 10 человек был эвакуирован. Пострадавших нет.Пожар на иранском судне в порту Астрахани потушен, пострадавших нет - экстренные службы
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на иранском сухогрузе в порту Астрахани
11:40
Генконсульство Ирана проверит данные о пожаре на судне в Астрахани
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АстраханьПроисшествия
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