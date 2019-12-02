В Астрахани потушили пожар на иранском судне

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар на иранском сухогрузе с древесиной в порту Астрахани удалось полностью ликвидировать на площади 20 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пожар на сухогрузе у причальной стенки ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, судно в момент пожара находилось под разгрузкой. Экипаж сухогруза в составе 10 человек был эвакуирован. Пострадавших нет.Пожар на иранском судне в порту Астрахани потушен, пострадавших нет - экстренные службы