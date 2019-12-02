Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика
Чувашская Республика
2019-12-02T11:27+0300
https://ria.ru/20191202/1561837589.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40695/42/406954206_0:19:3076:1749_1036x0_80_0_0_1cfca688d7b1285569054a180e8e9f91.jpg
РИА Новости

Студенты из Чувашии победили в конкурсе ПФО "Театральное Приволжье"

11:27 02.12.2019
15
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 2 дек – РИА Новости. Межвузовский студенческий театр "Абрикосовый сад" из Чувашской Республики завоевал звание лучшего студенческого театра по итогам молодежного фестиваля Приволжского федерального округа (ПФО) "Театральное Приволжье", сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.
Фестиваль стал настоящим театральным праздником, одним из самых ярких молодежных проектов Года театра в России. За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, приняло участие около семи тысяч юных актеров. Их спектакли посмотрели более 100 тысяч человек.
Актеры театра "Абрикосовый сад" в своей работе "Мой дедушка был вишней" рассказали зрителям о проблемах отцов и детей и о том, как в любом возрасте не терять искренность и оставаться открытым миру и людям.
Студенты из Чувашии завоевали также победу в номинации "Лучший режиссер среди студенческих театров" и "Лучший актер" среди студенческих театров.
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
29 ноября, 14:04Чувашская Республика
В Чувашии укомплектованность медучреждений к 2024 году достигнет 95%
В номинации "Лучший школьный театр" победу одержала образцовая театральная студия "Пауза" из Республики Башкортостан. Их "Сказка о Емеле - Лодыре" запомнилась зрителям яркой актерской игрой и неподдельными эмоциями.
Победители в номинации "Школьные и студенческие театральные коллективы" получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля от 100 до 200 тысяч рублей. А для режиссеров и актеров, ставших лучшими, подготовлен творческий подарок - поездка в Москву на спектакли ведущих театров России.
000000
Обсудить 0
Чувашская РеспубликаИгорь КомаровРоссия
Рекомендуем
Кадры задержания подозреваемого в убийстве ребенка в Свердловской области
СК опубликовал видео задержания обвиняемого в убийстве сына на Урале
Военнослужащие во время боевого дежурства
Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Глава Воронежской области Александр Гусев
Воронежский губернатор завел личную страницу в соцсети "ВКонтакте"
Актер Леонид Ярмольник на съемках фильма Валерия Тодоровского Одесса на киностудии Мосфильм
Ярмольник получил гран-при фестиваля "Мужская роль" имени Мозжухина
Газораспределительная станции на Украине
Миллионер предрек Украине гибель из-за газа
Зенитно-ракетный комплекс Оса
В Сети появилось видео ракетной атаки на американский Apache
Ополченцы Донецкой народной республики
В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при снайперском обстреле
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
Польская полиция
В деле об убийстве мэра Гданьска заменили экспертов-психиатров
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Премьер Ирака считает, что его отставка прекратит кризис в стране
Дед Мороз на территории своей резиденции в селе Нелжа
Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год
ДТП в Забайкальском крае
Медведев поручил Голиковой принять меры после ДТП в Забайкалье
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Россиян среди пострадавших в Гааге, предварительно, нет
Деревня Веселая Гора на Донбассе
В ЛНР около 400 домов остались без электричества из-за непогоды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Путин подписал закон о предустановке на технику отечественного ПО
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
Лента новостейМолния