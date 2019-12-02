Студенты из Чувашии победили в конкурсе ПФО "Театральное Приволжье"

ЧЕБОКСАРЫ, 2 дек – РИА Новости. Межвузовский студенческий театр "Абрикосовый сад" из Чувашской Республики завоевал звание лучшего студенческого театра по итогам молодежного фестиваля Приволжского федерального округа (ПФО) "Театральное Приволжье", сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

Фестиваль стал настоящим театральным праздником, одним из самых ярких молодежных проектов Года театра в России. За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова , приняло участие около семи тысяч юных актеров. Их спектакли посмотрели более 100 тысяч человек.

Актеры театра "Абрикосовый сад" в своей работе "Мой дедушка был вишней" рассказали зрителям о проблемах отцов и детей и о том, как в любом возрасте не терять искренность и оставаться открытым миру и людям.

Студенты из Чувашии завоевали также победу в номинации "Лучший режиссер среди студенческих театров" и "Лучший актер" среди студенческих театров.

В номинации "Лучший школьный театр" победу одержала образцовая театральная студия "Пауза" из Республики Башкортостан. Их "Сказка о Емеле - Лодыре" запомнилась зрителям яркой актерской игрой и неподдельными эмоциями.