На Дальнем Востоке соболезнуют семьям погибших в ДТП в Забайкалье

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.

"От имени всех жителей Якутии выражаю глубокие соболезнования жителям Забайкалья в связи с трагедией в Сретенском районе, унесшей жизни людей. Всем сердцем разделяем вашу боль. Скорбим вместе с вами", - написал глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте в Instagram

Губернатор Колымы Сергей Носов направил телеграмму с соболезнованиями главе Забайкальского края Александру Осипову, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства области.

Соболезнования также выразил глава Хабаровского края Сергей Фургал. "Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты. Искренне желаем всем, кто пострадал в этой страшной аварии, скорейшего выздоровления", - приводятся в сообщении правительства региона слова Фургала.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в Instagram выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб в аварии в Забайкалье, а также всем жителям Забайкальского края. "Страшная трагедия", - отметил Орлов.

"Хочу передать слова сочувствия и поддержки всем жителям Забайкальского края, родным и близким всех безвременно ушедших из жизни в результате автокатастрофы. Администрация Приморского края скорбит вместе с вами. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава Камчатки Владимир Илюхин от лица всех жителей края и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии. "Камчатка скорбит вместе с вами", – сказал он