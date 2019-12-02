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РИА Новости

На Дальнем Востоке соболезнуют семьям погибших в ДТП в Забайкалье

09:56 02.12.2019
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
© Пресс-служба МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Главы регионов Дальнего Востока выразили соболезнования семьям погибших в крупном ДТП с автобусом.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
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В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
"От имени всех жителей Якутии выражаю глубокие соболезнования жителям Забайкалья в связи с трагедией в Сретенском районе, унесшей жизни людей. Всем сердцем разделяем вашу боль. Скорбим вместе с вами", - написал глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте в Instagram.
Губернатор Колымы Сергей Носов направил телеграмму с соболезнованиями главе Забайкальского края Александру Осипову, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства области.
Соболезнования также выразил глава Хабаровского края Сергей Фургал. "Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты. Искренне желаем всем, кто пострадал в этой страшной аварии, скорейшего выздоровления", - приводятся в сообщении правительства региона слова Фургала.
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
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Губернатор Приамурья Василий Орлов в Instagram выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб в аварии в Забайкалье, а также всем жителям Забайкальского края. "Страшная трагедия", - отметил Орлов.
"Хочу передать слова сочувствия и поддержки всем жителям Забайкальского края, родным и близким всех безвременно ушедших из жизни в результате автокатастрофы. Администрация Приморского края скорбит вместе с вами. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Глава Камчатки Владимир Илюхин от лица всех жителей края и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии. "Камчатка скорбит вместе с вами", – сказал он
Телеграмму с соболезнованиями на имя Осипова направил и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Произошла страшная трагедия, причины которой, уверен, будут обязательно установлены. Разделяю боль и скорбь всех жителей Забайкальского края", - отмечается в телеграмме.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
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В Забайкалье запустили "горячие линии" после ДТП с автобусом
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеВасилий ОрловСергей ФургалСергей НосовДальний ВостокАйсен НиколаевВалерий ЛимаренкоОлег КожемякоВладимир ИлюхинЗабайкальский крайОбщество
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