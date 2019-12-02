В Брянске загорелся склад на площади 500 "квадратов"

БРЯНСК, 2 дек - РИА Новости. Склад в Брянске загорелся на площади 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, в 05.02 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу город Брянск, Фокинский район, улица Белобережская. К месту вызова выехали пожарные расчеты.
"По прибытию в 05.09 мск первого пожарно-спасательного подразделения к месту вызова было обнаружено, что происходит горение внутри одноэтажного отдельно стоящего складского помещения (100х20) на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На тушении работают пять ручных пожарных стволов, говорится в сообщении.