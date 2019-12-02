В Брянске загорелся склад на площади 500 "квадратов"

На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

"По прибытию в 05.09 мск первого пожарно-спасательного подразделения к месту вызова было обнаружено, что происходит горение внутри одноэтажного отдельно стоящего складского помещения (100х20) на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.