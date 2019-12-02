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РИА Новости

В Брянске загорелся склад на площади 500 "квадратов"

07:59 02.12.2019 (обновлено: 10:46 02.12.2019)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Брянске
Пожар на складе в Брянске
© Фото : МЧС России
БРЯНСК, 2 дек - РИА Новости. Склад в Брянске загорелся на площади 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, в 05.02 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу город Брянск, Фокинский район, улица Белобережская. К месту вызова выехали пожарные расчеты.
Работа пожарно-спасательного центра
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"По прибытию в 05.09 мск первого пожарно-спасательного подразделения к месту вызова было обнаружено, что происходит горение внутри одноэтажного отдельно стоящего складского помещения (100х20) на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На тушении работают пять ручных пожарных стволов, говорится в сообщении.
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МЧС РФБрянскРоссияПроисшествия
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