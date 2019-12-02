В Москве атмосферное давление понизится к концу недели

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве придет в норму в начале недели, но к ее концу опять понизится, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень интересно, что за сегодняшний день (воскресенье - ред.) давление очень интенсивно растет. Скорость повышения - 0,5 сантиметра ртутного столба в час. К понедельнику давление будет около нормы, а еще в полночь оно было существенно ниже нормы. Давление будет около нормы, но к концу недели оно опять понизится", - сообщил Вильфанд.