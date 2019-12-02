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РИА Новости

В Москве атмосферное давление понизится к концу недели

06:05 02.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве придет в норму в начале недели, но к ее концу опять понизится, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень интересно, что за сегодняшний день (воскресенье - ред.) давление очень интенсивно растет. Скорость повышения - 0,5 сантиметра ртутного столба в час. К понедельнику давление будет около нормы, а еще в полночь оно было существенно ниже нормы. Давление будет около нормы, но к концу недели оно опять понизится", - сообщил Вильфанд.
Роман Вильфанд
04:07
Вильфанд рассказал, где в России резко потеплеет на грядущей неделе
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
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