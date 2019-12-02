В Москве атмосферное давление понизится к концу недели

"Очень интересно, что за сегодняшний день (воскресенье - ред.) давление очень интенсивно растет. Скорость повышения - 0,5 сантиметра ртутного столба в час. К понедельнику давление будет около нормы, а еще в полночь оно было существенно ниже нормы. Давление будет около нормы, но к концу недели оно опять понизится", - сообщил Вильфанд.