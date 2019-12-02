ВСК займется развитием "коммуналки" в военных городках

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военно-строительная компания, в числе прочего, займется улучшением состояния коммунальной инфраструктуры в военных городках, эта работа будет идти вместе с местными органами власти, рассказал заместитель секретаря Михаил Попов. Военно-строительная компания, в числе прочего, займется улучшением состояния коммунальной инфраструктуры в военных городках, эта работа будет идти вместе с местными органами власти, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ

В интервью газете "Красная звезда" Попов напомнил, что Военно-строительная компания должна обеспечивать строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов военной и социальной инфраструктуры. "То есть она будет принимать непосредственное участие в строительстве и реконструкции этих объектов", - пояснил Попов.

Помимо уже названных направлений, в полномочиях Военно-строительной компании – работа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развитию систем теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения казарменно-жилищного фонда, позволяющая обеспечить военнослужащих и членов их семей теплом и доброкачественной питьевой водой, добавил Попов.

По его словам, эта работа должна идти "в тесной взаимосвязи с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления". К примеру, по результатам прошедшего в конце октября нынешнего года выездного совещания секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в Омске правительству Новосибирской области и Минобороны России рекомендовано рассмотреть вопросы о возможности строительства в военном городке Коченевского гарнизона новой газовой котельной и организации в этом городке надлежащего водоснабжения, отметил Попов.