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РИА Новости

ВСК займется развитием "коммуналки" в военных городках

01:34 02.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Антон Денисов
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Квартира. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военно-строительная компания, в числе прочего, займется улучшением состояния коммунальной инфраструктуры в военных городках, эта работа будет идти вместе с местными органами власти, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
В интервью газете "Красная звезда" Попов напомнил, что Военно-строительная компания должна обеспечивать строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов военной и социальной инфраструктуры. "То есть она будет принимать непосредственное участие в строительстве и реконструкции этих объектов", - пояснил Попов.
Помимо уже названных направлений, в полномочиях Военно-строительной компании – работа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развитию систем теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения казарменно-жилищного фонда, позволяющая обеспечить военнослужащих и членов их семей теплом и доброкачественной питьевой водой, добавил Попов.
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По его словам, эта работа должна идти "в тесной взаимосвязи с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления". К примеру, по результатам прошедшего в конце октября нынешнего года выездного совещания секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в Омске правительству Новосибирской области и Минобороны России рекомендовано рассмотреть вопросы о возможности строительства в военном городке Коченевского гарнизона новой газовой котельной и организации в этом городке надлежащего водоснабжения, отметил Попов.
В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания". В марте 2019 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что все военное строительство в России передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании. Отмечалось, что новая структура придет на смену "Спецстрою", расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на новом российском космодроме Восточный.
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Красная звездаМихаил ПоповСовет Безопасности РФРоссияБезопасностьОбщество
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