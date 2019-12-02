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РИА Новости

Совбез объяснил медленное улучшение инфраструктуры военных городков

00:53 02.12.2019
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВоенный городок гвардейской дивизии
Военный городок гвардейской дивизии
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решение вопросов улучшения социальной инфраструктуры военных городков в России затягивается из-за недостаточного уровня взаимодействия между уполномоченными органами военного управления и региональными органами власти, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Несмотря на то, что за последние годы уже много сделано, проблема обеспечения жильем военных до конца пока не решена, констатировал Попов в интервью газете "Красная звезда".
"Так, в регионах Сибирского федерального округа на учёте для улучшения жилищных условий стоит около 17 тысяч военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых сил, включая войска национальной гвардии Российской Федерации, ФСБ России и МЧС России", - сказал замсекретаря Совбеза. "Стоит также отметить, что на территории округа свыше 400 зданий и многоквартирных жилых домов, в которых проживают военнослужащие и их семьи, имеют признаки аварийности", - добавил Попов.
По его словам, в неудовлетворительном состоянии находятся более 1100 жилых помещений специализированного жилищного фонда Минобороны. Имеются также некоторые проблемы, связанные с эксплуатацией и ремонтом казарменного и служебного фонда и коммунальных сооружений, а также слабой социальной инфраструктурой отдельных военных городков, добавил Попов.
"Во многом решение вопросов ремонта служебного фонда, а также улучшения социальной инфраструктуры военных городков затягивается из-за недостаточного уровня взаимодействия между уполномоченными органами военного управления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации", - резюмировал замсекретаря СБ.
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
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Красная звездаМихаил ПоповМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Совет Безопасности РФРоссияБезопасность
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