Совбез объяснил медленное улучшение инфраструктуры военных городков

"Так, в регионах Сибирского федерального округа на учёте для улучшения жилищных условий стоит около 17 тысяч военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых сил, включая войска национальной гвардии Российской Федерации, ФСБ России и МЧС России", - сказал замсекретаря Совбеза. "Стоит также отметить, что на территории округа свыше 400 зданий и многоквартирных жилых домов, в которых проживают военнослужащие и их семьи, имеют признаки аварийности", - добавил Попов.