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Туризм
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РИА Новости

В Приморье сфотографировали прыжки харзы

01:06 02.12.2019
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Харза, или индийская куница
Харза, или индийская куница
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме уникальные снимки харзы, сделанные фотоловушкой.
"Ярко-желтый зверек на фоне белого снега, — прокомментировали сотрудники нацпарка. — Такое можно увидеть только на юге Дальнего Востока".
Эксперты поясняют, что харза, или индийская куница, – такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату и, как можно увидеть на снимках, не сильно страдает от необходимости передвигаться по снегу.
Желтогрудая куница (харза)
11 июля, 01:39Туризм
В Приморье в фотоловушку попала харза
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