В Приморье сфотографировали прыжки харзы

"Ярко-желтый зверек на фоне белого снега, — прокомментировали сотрудники нацпарка. — Такое можно увидеть только на юге Дальнего Востока".

Эксперты поясняют, что харза, или индийская куница, – такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату и, как можно увидеть на снимках, не сильно страдает от необходимости передвигаться по снегу.