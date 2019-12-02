В Приморье сфотографировали прыжки харзы

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме уникальные снимки харзы, сделанные фотоловушкой.
"Ярко-желтый зверек на фоне белого снега, — прокомментировали сотрудники нацпарка. — Такое можно увидеть только на юге Дальнего Востока".
Эксперты поясняют, что харза, или индийская куница, – такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату и, как можно увидеть на снимках, не сильно страдает от необходимости передвигаться по снегу.
11 июля, 01:39ТуризмВ Приморье в фотоловушку попала харза