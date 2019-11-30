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РИА Новости

В Югре при столкновении легковушки и цистерны погибли три человека

17:12 30.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира погибли после столкновения с цистерной на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла на 201-м километре автодороги Сургут - Нижневартовск. Водитель за рулем Nissan, двигаясь в сторону Нижневартовска, не справился с управлением, легковушку занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автоцистерной на шасси "Камаз".
"В результате ДТП водитель автомобиля Nissan, а также два его пассажира скончались на месте происшествия", - сообщил представитель ведомства.
Инспектор ГИБДД
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Ханты-МансийскПроисшествия
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