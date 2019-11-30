В Югре при столкновении легковушки и цистерны погибли три человека

Авария произошла на 201-м километре автодороги Сургут - Нижневартовск. Водитель за рулем Nissan, двигаясь в сторону Нижневартовска, не справился с управлением, легковушку занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автоцистерной на шасси "Камаз".