ЧП и аварии с частными вертолетами в России в 2017-2019 годах

2019
30 ноября частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение близ Абрау-Дюрсо возле Новороссийска на Кубани, пилот погиб. В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ гибель пилота подтвердили и сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". По данным следствия, ЧП произошло в субботу около 9.30 мск во время полета из Дюрсо в Анапу, вертолет принадлежит Центру винного туризма.
31 августа двухместный частный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном Московской области. Два человека погибли.
21 июня в Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот погиб. Вертолет принадлежал частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля.
27 января частный вертолет совершил жесткую посадку в Богородском районе Нижегородской области. На борту вертолета находились два человека, одного госпитализировали с травмами ног.
2018
30 декабря в Улан-Удэ в районе Верхней Березовки потерпел крушение частный вертолет. В результате крушения воздушного судна погибли четыре человека. По данным СМИ, вертолет принадлежал местному бизнесмену, директору ТРЦ Peoples Park Сергею Рогову.
1 октября частный вертолет Robinson упал в реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области. На борту находились два человека – пилот и борт-механик. Вертолет задел линию электропередачи.
3 октября в двух километрах от деревни Вонышево Солигаличского района в Костромской области упал вертолет Eurocopter. На борту находились три человека, в том числе, по предварительным данным ГП РФ, заместитель генпрокурора России Саак Карапетян. Все трое погибли.
29 сентября частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в ущелье гор Момского района Якутии. Пилот получил ранения. Поисковые мероприятия затруднялись неподходящими погодными условиями. 3 октября спасатели добрались до места происшествия.
20 мая частный вертолет "Газель" совершил жесткую посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края по пути в зимовье. После посадки он воспламенился и полностью сгорел. На его борту было четыре человека, один из них - генерал ФСБ в отставке - скончался, предположительно, от сердечного приступа. Остальные получили травмы различной степени тяжести.
2017
7 декабря частный вертолет Еврокоптер АР-350, на борту которого находились два человека, вылетел из Братска и затем из-за технического сбоя совершил аварийную посадку в районе поселка Чистый Братского района. В результате поисково-спасательной операции 11 декабря обломки воздушного судна были обнаружены в 3,5 километра от поселка Чистый, на льду одного из заливов реки Ангары. С помощью глубоководной техники обнаружили подо льдом Ангары корпус вертолета с зажатым внутри телом пилота. На борту упавшего вертолета кроме пилота находился бизнесмен Егор Банщиков.
27 ноября в Тамбовской области упал вертолет, пилот и пассажир погибли. Обломки машины нашли в километре от села Шиновка Кирсановского района. Частный вертолет вылетел из деревни Борщевка в город Кирсанов. Затем связь с ним была потеряна.
5 июля в Окинском районе Бурятии в 25 километрах от местности Шумак совершил аварийную посадку вертолет Bell 206. На борту находились два человека – пилот и пассажир, которые самостоятельно вышли на связь. Они получили травмы различной степени тяжести, вскоре пилот скончался, вертолет был частично поврежден. Вертолет принадлежит частному лицу.
27 мая в 30 километрах от населенного пункта Восток Красноармейского района Хабаровского края совершил жесткую посадку после отказа одного из двигателей частный вертолет Ми-8. Поступила информация об одном пострадавшем. Всего на борту воздушного судна находились пять пассажиров и три члена экипажа.
9 апреля поступил сигнал тревоги в связи с невыходом на связь вертолета, следовавшего по маршруту Сургут-Новосибирск. По информации следственного ведомства, на борту, принадлежащем частному лицу, находились командир воздушного судна и пассажир. Вертолет был обнаружен на территории Нижневартовского района в труднодоступной лесистой местности, примерно в 90 километрах от города Нижневартовск, где он совершил вынужденную посадку. Командир воздушного судна и пассажир живы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников