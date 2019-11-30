Медведчук назвал возможный отказ от Минских соглашений преступлением

Он отметил, что "пока Служба безопасности Украины проводит экспертизы на предмет высказывания Медведчука, я думаю, пришло время дать оценку высказываниям господина (министра иностранных дел Украины Вадима - ред.) Пристайко и многих других, кто ратует за забор, за стену, за отказ от территорий и за отказ от людей".

"Когда господин Пристайко говорит: "Да мы забор построим, мы откажемся от этого, мы введем кипрский вариант", так я хочу вам сказать, что не Медведчука надо проверять на предмет территориальной целостности и призывов к изменению границ, а вот в этих словах господина Пристайко есть уже признаки состава государственного преступления, за которое он должен нести ответственность. Эта территория – Украина, и живут там люди – граждане Украины, и любые попытки идти по этому пути означают преступление против национальных интересов Украины", - добавил оппозиционный депутат.