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РИА Новости

Медведчук назвал возможный отказ от Минских соглашений преступлением

14:19 30.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что отказ от Минских соглашений будет означать отказ Украины от людей и от территорий и станет преступлением против национальных интересов страны.
"Конечно, она (Украина - ред.) может заявить по поводу выхода из Минских соглашений. И что тогда? Но я хочу просто предупредить представителей власти, что те, кто из этого соглашения выйдут и не войдут в другое (а войти в другое можно с согласия других), это будет означать отказ от людей и от территорий. А это как раз и есть то, что предусмотрено уголовным кодексом как нарушение территориальной целостности, как действия, которые представляют собой состав государственных преступлений", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина".
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Он отметил, что "пока Служба безопасности Украины проводит экспертизы на предмет высказывания Медведчука, я думаю, пришло время дать оценку высказываниям господина (министра иностранных дел Украины Вадима - ред.) Пристайко и многих других, кто ратует за забор, за стену, за отказ от территорий и за отказ от людей".
"Когда господин Пристайко говорит: "Да мы забор построим, мы откажемся от этого, мы введем кипрский вариант", так я хочу вам сказать, что не Медведчука надо проверять на предмет территориальной целостности и призывов к изменению границ, а вот в этих словах господина Пристайко есть уже признаки состава государственного преступления, за которое он должен нести ответственность. Эта территория – Украина, и живут там люди – граждане Украины, и любые попытки идти по этому пути означают преступление против национальных интересов Украины", - добавил оппозиционный депутат.
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Виктор МедведчукУкраинаВ мире
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