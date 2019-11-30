В Крыму объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в воскресенье на Крымском полуострове из-за ожидающихся сильных ливней, переходящих в снег, и штормового ветра, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по республике Крым на 1 декабря. В Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки; усиление северо-западного ветра 22-27 м/с", - говорится в сообщении.
По данным крымских синоптиков, дневная температура воздуха снизится с плюс 7-12 градусов в субботу днем до плюс 4 – минус 1 градуса в воскресенье.
Первого декабря в связи с выходом южного циклона ожидаются сильные дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. В понедельник, 2 декабря, осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха ночью составит 3-8° мороза, днем 0 – 5 градусов тепла.