В Крыму объявили штормовое предупреждение

Девушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня. Архивное фото

Девушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в воскресенье на Крымском полуострове из-за ожидающихся сильных ливней, переходящих в снег, и штормового ветра, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по республике Крым на 1 декабря. В Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки; усиление северо-западного ветра 22-27 м/с", - говорится в сообщении.

По данным крымских синоптиков, дневная температура воздуха снизится с плюс 7-12 градусов в субботу днем до плюс 4 – минус 1 градуса в воскресенье.