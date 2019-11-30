Четвероногие поисковики: собаки на службе у столичных спасателей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Тридцатого ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. К этому празднику портал Тридцатого ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. К этому празднику портал mos.ru публикует рассказ о четвероногих помощниках, которые трудятся в столичных службах спасения.

В составе аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра работают семь кинологов и семь собак. Эти собаки специально обучены поиску людей при обрушениях и в лесопарковой зоне. В составе отряда собаки самых разных пород: лабрадор, бордер-колли, фокстерьер, австралийский хилер, баварская гончая, белая швейцарская овчарка и венгерская пастушья собака.

Что умеют собаки-спасатели?

Прогресс не стоит на месте, но более эффективного метода поиска людей в чрезвычайных ситуациях пока не изобрели: на данный момент самое совершенное "устройство" обнаружения — собачий нос. А также уши, поскольку собака не только чует человека, но и слышит его дыхание и сердцебиение.

В программу аттестации собак-спасателей входит комплекс экзаменов на послушание и ловкость. Их учат, например, выполнять команду "рядом" со сменой направления движения, проходить снаряды и подавать голос в определенных ситуациях. Отдельные этапы обучения — курсы "Поиск пострадавшего в природной среде" и "Поиск пострадавшего в техногенном завале".

Кроме того, собак аварийно-спасательной службы учат особым образом контактировать с людьми, обнаруженными в ходе работы. Четвероногие подготовлены к любым вариантам развития событий.

"Например, человек, которого нашел крупный пес, может испугаться, закричать, бросить в него чем-нибудь. А может, наоборот, начать с ним разговаривать, сюсюкаться. Все возможные ситуации мы прорабатываем, и в любом случае собака не должна отвлекаться от своей задачи — сообщать об обнаружении людей", — поясняет спасатель-кинолог Юлия Иванко.

Большая часть спасательных работ кинологической группы — поиски людей, потерявшихся в лесопарковой зоне, вместе с отрядом "Лиза Алерт". В 2019 году совместными усилиями было найдено и спасено более 60 человек.

Поисково-спасательные работы — не единственная специальность служебных собак. В работе на водохранилищах людям помогают псы крупных пород, обученные дисциплине "Служба спасения на водах". Минно-разыскных собак тренируют искать взрывчатые вещества, а горноспасательных — обнаруживать людей под снегом в условиях схода лавин. Еще у московских пожарных и спасателей есть внештатный "психолог" — такса Маруся. Главная обязанность этой дружелюбной и обаятельной собаки — радовать сотрудников экстренных служб и помогать им снимать стресс после тяжелого рабочего дня.

Как выбирают будущих поисковиков

Кинологи московской поисково-спасательной службы выбирают собак тех пород, с которыми им удобнее всего работать. Есть и более четкие критерии отбора. Поисковик не может быть очень большим или очень маленьким — таким собакам тяжело действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. Слишком длинная или слишком короткая шерсть тоже ограничивает рабочие возможности. Вес четвероногих бойцов поисково-спасательного отряда в среднем составляет от десяти до 30 килограммов, а рост в холке — от 40 до 55 сантиметров. Но самое главное требование к воспитанникам — лояльность к людям: пес ни в коем случае не должен проявлять агрессию по отношению к человеку.

Собаки обучаемы в любом возрасте. Однако щенки запоминают команды и последовательность действий быстрее, и в целом научить их чему-то новому гораздо проще. По словам кинологов, у взрослых животных часто есть уже сложившиеся стереотипы, которые бывает трудно сломать. В таких случаях скорректировать поведение и объяснить, что некоторые вещи делать нельзя, значительно сложнее.

Как дрессируют поисковых собак

"На самом деле собаки — не альтруисты: для того чтобы искать людей, им нужна мотивация. Их основные потребности, которые мы можем использовать, — пища и игра. Хозяин должен определить, что нравится питомцу больше. Дрессировка строится на простом принципе: если хочешь получить поощрение, ты должен что-то сделать", — объясняет кинолог.