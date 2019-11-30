Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T10:01+0300
https://ria.ru/20191130/1561774291.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f88b330a7fe18c7d807051c66a176caa.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило законопроект о госконтроле

10:01 30.11.2019
875
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о государственном контроле (надзоре), сообщается на сайте кабинета министров.
В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития доработать и представить проект закона о госконтроле, предусмотрев возможность его осуществления дистанционно.
Проект федерального закона устанавливает процессуальные основы осуществления госконтроля и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников контрольно-надзорной деятельности.
"Одобрить проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минэкономразвитию с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций при подготовке законопроекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении дополнительно поручено проработать вопросы об осуществлении профессиональными союзами контроля за соблюдением трудового законодательства, а также о механизме реагирования на обращения граждан в рамках контрольно-надзорной деятельности.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
23 октября, 21:25
Медведев поручил отразить в законе возможность дистанционного госконтроля
Министерству также поручено подготовить предложения по оптимизации системы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.
Также правительство на заседании одобрило законопроект "Об обязательных требованиях в РФ". Как сообщается, проект определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований.
"Одобрить проект федерального закона "Об обязательных требованиях в РФ", дополнив его нормой о неприменении положений законопроекта к обязательным требованиям, отнесённым к компетенции Банка России, имея в виду дальнейшую проработку данного вопроса в рамках внесения соответствующих изменений в ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России). Доработанный законопроект внести в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минэкономразвитию с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению госдумой во втором чтении поручено дополнительно проработать вопрос об учёте обязательств РФ, вытекающих из международных договоров, и при необходимости предложения представить в правительство РФ.
Также Минпросвещению поручено представить в правительство РФ предложения по перечню нормативных правовых актов в сфере образования, не подлежащих отмене в связи с принятием указанного законопроекта.
401004
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство одобрило изменение правил ликвидации юрлица
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Дом Правительства РФ
Правительство одобрило проект о биологической безопасности страны
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Немецкая певица Каролина Катарина Мюллер (C. C. Catch)
C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку
Губы дьявола
Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
Лента новостейМолния