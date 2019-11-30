Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе

"В Вашингтон Совбез едет 5 декабря", - сказал один из собеседников агентства.

Как указал другой источник, в Вашингтон поедут постпреды стран-членов СБ ООН. "Они, как ожидается, пообедают с президентом Трампом", - отметил собеседник.

Касаясь поездки в Кентукки, источник предположил, что там пройдет неформальное общение между постпредами. Не исключено, что члены СБ посетят также завод по производству бурбона.