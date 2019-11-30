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РИА Новости

Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе

02:24 30.11.2019
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© РИА Новости / Эва Мари УскатегиПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
ООН, 30 ноя – РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН посетят 5 декабря Вашингтон, где, как ожидается, проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявили РИА Новости источники в СБ.

"В Вашингтон Совбез едет 5 декабря", - сказал один из собеседников агентства.

По его словам, ожидается также поездка членов СБ в штат Кентукки - на родину постпреда США при ООН Келли Крафт 13-15 декабря. В декабре она будет председательствовать в Совбезе.
Как указал другой источник, в Вашингтон поедут постпреды стран-членов СБ ООН. "Они, как ожидается, пообедают с президентом Трампом", - отметил собеседник.
Касаясь поездки в Кентукки, источник предположил, что там пройдет неформальное общение между постпредами. Не исключено, что члены СБ посетят также завод по производству бурбона.
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Дональд ТрампСовет Безопасности ООНКентуккиВашингтон (город)В мире
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