Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе

ООН, 30 ноя – РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН посетят 5 декабря Вашингтон, где, как ожидается, проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявили РИА Новости источники в СБ.
"В Вашингтон Совбез едет 5 декабря", - сказал один из собеседников агентства.
По его словам, ожидается также поездка членов СБ в штат Кентукки - на родину постпреда США при ООН Келли Крафт 13-15 декабря. В декабре она будет председательствовать в Совбезе.
Как указал другой источник, в Вашингтон поедут постпреды стран-членов СБ ООН. "Они, как ожидается, пообедают с президентом Трампом", - отметил собеседник.
Касаясь поездки в Кентукки, источник предположил, что там пройдет неформальное общение между постпредами. Не исключено, что члены СБ посетят также завод по производству бурбона.