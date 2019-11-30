Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске

САМАРА, 30 ноя - РИА Новости. Промышленные отходы на площади 1 тысяча квадратных метров загорелись на полигоне в Ульяновске, сообщается на сайте министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 29 ноября около 22.00 (21.00 мск), возгорание произошло на территории полигона ООО "ПромУтилизация" в Заволжском районе города Ульяновска.
"Установлено, что загорелись промышленные отходы общей площадью 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают инспекторы эконадзора минприроды региона, материалы будут переданы в управление Росприроднадзора, так как объект подлежит федеральному надзору. По данным минприроды, на месте также работают сотрудники МЧС. Кроме того, специалисты лаборатории областного Гидрометцентра отбирают пробы атмосферного воздуха. Причины возгорания устанавливаются.
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