Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 29 ноября около 22.00 (21.00 мск), возгорание произошло на территории полигона ООО "ПромУтилизация" в Заволжском районе города Ульяновска.

Отмечается, что на месте работают инспекторы эконадзора минприроды региона, материалы будут переданы в управление Росприроднадзора, так как объект подлежит федеральному надзору. По данным минприроды, на месте также работают сотрудники МЧС. Кроме того, специалисты лаборатории областного Гидрометцентра отбирают пробы атмосферного воздуха. Причины возгорания устанавливаются.