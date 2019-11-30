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РИА Новости

Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте

00:29 30.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Комитет палаты представителей США по судебным вопросам предписал президенту Дональду Трампу до 6 декабря дать ответ на предложение дать показания в рамках расследования по импичменту, говорится на сайте комитета.

"Пожалуйста, представьте комитету уведомление о том, намерен ли ваш адвокат принять участие (в слушаниях – ред.), не позднее 17.00 6 декабря 2019 года", - сказано в тексте письма главы комитета, демократа Джеррольда Надлера на имя Трампа.

Ранее Надлер пригласил президента на слушания по импичменту 4 декабря и просил дать ответ до 1 декабря. В предыдущем письме в отличие от этого глава комитета говорил об участии самого Трампа, а не только его адвоката.
В расписании комитета до сих пор слушания намечены на 4 декабря.
Предполагается, что судебный комитет к тому времени уже получит доклад с рекомендациями по импичменту из комитета по разведке, который провел ряд закрытых и открытых слушаний по этому вопросу. Судебный комитет решит, продвигать ли вопрос далее на голосование палаты.
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