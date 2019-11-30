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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
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РИА Новости

Названы лучшие фестивали осенне-зимних выходных

11:08 30.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике "Лебединый" в Алтайском крае
Лебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лучшие праздники и фестивали для отдыха и путешествий на выходные 30 ноября и 1 декабря 2019 года пройдут в Алтайском крае, Якутии и на Кузбассе, сообщает ТурСтат.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.
Праздник открытия зимнего туристического сезона в Алтайском крае — "Алтайская зимовка" пройдет 30 ноября на территории туркомплекса на берегу реки Катунь.
В программе: выставка-ярмарка ремесленников, гастрономический фестиваль, файер-шоу, работа алтайской резиденции Деда Мороза и анимационных зон для детей. А также — забег Дедов Морозов, концертная программа и церемония открытия зимнего туристического сезона.
1 декабря из разных городов Алтайского края отправятся автобусы к месту зимовки лебедей на озере Светлое, село Урожайное Советского района.
Государственный природный комплексный заказник Лебединый
25 января 2018, 16:36Туризм
Редкая красота: "лебединое озеро" на АлтаеАлтайские морозы стали причиной резкого сокращения площади незамерзающего озера Светлое, где ежегодно зимуют сотни лебедей-кликунов. Обитатели заказника - в фотоленте Ria.ru.
В Республике Саха проходит зимний фестиваль "Зима начинается с Якутии". Торжественная церемония зажжения первой официальной новогодней елки страны состоится 1 декабря 2019 на площади Орджоникидзе в Якутске с участием Деда Мороза из Великого Устюга и якутского Чысхаана с символом холода.
В это время в Кемеровской области отметят праздник "День Рождения Кузбасского Деда Мороза". Он пройдет 1 декабря в деревне Писаная Яшкинского района.
В программе: открытие резиденции главного Деда Мороза Кузбасса в заповедном лесу, интерактивное шоу, мороженое, горячий шоколад из фонтана и конкурс "Лучшая Снегурочка 2019".
Сало шахтерский тормозок и колба на Неделе Кузбасса в Москве от Гастрономической карты России
1 ноября, 08:00Туризм
Черная водка и "шахтерский тормозок": чем удивляет кухня Кузбасса
110000
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