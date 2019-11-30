Названы лучшие фестивали осенне-зимних выходных

Лебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике "Лебединый" в Алтайском крае

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лучшие праздники и фестивали для отдыха и путешествий на выходные 30 ноября и 1 декабря 2019 года пройдут в Алтайском крае, Якутии и на Кузбассе, сообщает ТурСтат.

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Праздник открытия зимнего туристического сезона в Алтайском крае — "Алтайская зимовка" пройдет 30 ноября на территории туркомплекса на берегу реки Катунь.

В программе: выставка-ярмарка ремесленников, гастрономический фестиваль, файер-шоу, работа алтайской резиденции Деда Мороза и анимационных зон для детей. А также — забег Дедов Морозов, концертная программа и церемония открытия зимнего туристического сезона.

1 декабря из разных городов Алтайского края отправятся автобусы к месту зимовки лебедей на озере Светлое, село Урожайное Советского района.

В Республике Саха проходит зимний фестиваль "Зима начинается с Якутии". Торжественная церемония зажжения первой официальной новогодней елки страны состоится 1 декабря 2019 на площади Орджоникидзе в Якутске с участием Деда Мороза из Великого Устюга и якутского Чысхаана с символом холода.

В это время в Кемеровской области отметят праздник "День Рождения Кузбасского Деда Мороза". Он пройдет 1 декабря в деревне Писаная Яшкинского района.