В Удмуртии пять больниц получили передвижные медицинские комплексы

УФА, 29 ноя – РИА Новости. Власти Власти Удмуртии отправили передвижные комплексы, оснащенные современным диагностических оборудованием, в пять районных больниц региона для обслуживания населения из отдаленных сел, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

"В Удмуртию поступили пять передвижных медицинских комплексов в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Передвижные комплексы уедут работать в районные больницы – в Алнашский, Балезинский, Глазовский, Увинский и Завьяловский районы", - сообщили в пресс-службе главы региона, пояснив, что комплексы оснащены УЗИ-аппаратом, ИВЛ, маммографом, дефибриллятором, кардиографом и передвижной лабораторией, что позволит выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию.

"Сейчас особое внимание уделяется развитию первичной медико-санитарной помощи. Главная задача передвижных медицинских комплексов – "доставить" диагностику в село. Благодаря новым комплексам жители отдаленных районов республики смогут вовремя проходить медосмотры и диспансеризацию. В течение 2019 года было осмотрено более 40 500 человек в 1376 населенных пунктах республики с помощью комплексов, приобретенных в предыдущие годы. С поступлением новых комплексов мы увеличим число почти на 8 тысяч осмотров в месяц и равномерно распределим нагрузку на все передвижные комплексы региона", - прокомментировал поступление новой техники глава региона Александр Бречалов.

В пресс-службе руководства республики пояснили, что ранее в Удмуртию уже поступило три передвижных комплекса по профилю флюорография.