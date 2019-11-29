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РИА Новости

В Удмуртии пять больниц получили передвижные медицинские комплексы

19:11 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 29 ноя – РИА Новости. Власти Удмуртии отправили передвижные комплексы, оснащенные современным диагностических оборудованием, в пять районных больниц региона для обслуживания населения из отдаленных сел, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"В Удмуртию поступили пять передвижных медицинских комплексов в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Передвижные комплексы уедут работать в районные больницы – в Алнашский, Балезинский, Глазовский, Увинский и Завьяловский районы", - сообщили в пресс-службе главы региона, пояснив, что комплексы оснащены УЗИ-аппаратом, ИВЛ, маммографом, дефибриллятором, кардиографом и передвижной лабораторией, что позволит выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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"Сейчас особое внимание уделяется развитию первичной медико-санитарной помощи. Главная задача передвижных медицинских комплексов – "доставить" диагностику в село. Благодаря новым комплексам жители отдаленных районов республики смогут вовремя проходить медосмотры и диспансеризацию. В течение 2019 года было осмотрено более 40 500 человек в 1376 населенных пунктах республики с помощью комплексов, приобретенных в предыдущие годы. С поступлением новых комплексов мы увеличим число почти на 8 тысяч осмотров в месяц и равномерно распределим нагрузку на все передвижные комплексы региона", - прокомментировал поступление новой техники глава региона Александр Бречалов.
В пресс-службе руководства республики пояснили, что ранее в Удмуртию уже поступило три передвижных комплекса по профилю флюорография.
По решению главы региона на закупку комплексов к 67,05 миллиона рублей из федерального бюджета было добавлено ещё порядка 102,5 миллиона из республиканского. "Это позволило закупить технику с максимальной "начинкой" самым современным и дорогостоящим оборудованием. Комплексы доставляют в отдалённые населенные пункты шесть и более узких специалистов. Здесь могут вести приём офтальмолог, акушер-гинеколог, ЛОР-врач, терапевт", - сообщили в пресс-службе.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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