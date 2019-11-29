Слуцкий призвал ООН дать оценку поведению украинской делегации

"Украинские делегаты обязаны вести диалог в цивилизованной форме, без ущемления прав других сторон обсуждения. Уверен, что подобные недостойные выходки должны получить соответствующую оценку со стороны женевского отделения ООН" - сказал журналистам Слуцкий.

Глава комитета по международным делам назвал поведение украинской делегации на конференции в Женеве "недопустимым", уточнив, что площадка ООН – это "не арена цирка или зоопарк".