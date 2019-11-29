Слуцкий призвал ООН дать оценку поведению украинской делегации

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что женевское отделение ООН должно дать "соответствующую оценку" поведению украинской делегации на конференции в Швейцарии.
Двенадцатая сессия форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека проходит в Женеве. Украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.
"Украинские делегаты обязаны вести диалог в цивилизованной форме, без ущемления прав других сторон обсуждения. Уверен, что подобные недостойные выходки должны получить соответствующую оценку со стороны женевского отделения ООН" - сказал журналистам Слуцкий.
Глава комитета по международным делам назвал поведение украинской делегации на конференции в Женеве "недопустимым", уточнив, что площадка ООН – это "не арена цирка или зоопарк".