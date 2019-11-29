Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T19:06+0300
https://ria.ru/20191129/1561763984.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154947/75/1549477533_0:0:3165:1781_1036x0_80_0_0_9d16b0633e0263cc60739e2821203af3.jpg
РИА Новости

Слуцкий призвал ООН дать оценку поведению украинской делегации

19:05 29.11.2019 (обновлено: 19:06 29.11.2019)
987
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что женевское отделение ООН должно дать "соответствующую оценку" поведению украинской делегации на конференции в Швейцарии.
Двенадцатая сессия форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека проходит в Женеве. Украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.
"Украинские делегаты обязаны вести диалог в цивилизованной форме, без ущемления прав других сторон обсуждения. Уверен, что подобные недостойные выходки должны получить соответствующую оценку со стороны женевского отделения ООН" - сказал журналистам Слуцкий.
Глава комитета по международным делам назвал поведение украинской делегации на конференции в Женеве "недопустимым", уточнив, что площадка ООН – это "не арена цирка или зоопарк".
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Вчера, 14:32
Поклонская прокомментировала срыв Украиной выступления России в ООН
4331011
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеЛеонид СлуцкийРуслан БальбекГосдума РФКрымООНВ мире
Рекомендуем
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
Члены ОПГ 29-й комплекс Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
"Хоронили заживо": как банда из Татарстана заработала миллиарды
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
В заседании по MH17 смогут принять участие наблюдатели от России
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей
Врач станции скорой медицинской помощи
В Гагре произошла перестрелка
Порт в Севастополе
На Украине рассказали о несбывшихся планах США по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния