В Барселоне открывается туристический офис Visit Petersburg

По ее словам, Петербург принимает ежегодно более восьми миллионов туристов, и число путешественников из Испании увеличивается. Она напомнила, что введены электронные визы для посещения города, в 2020 году там будут проводиться матчи чемпионата Европы по футболу. "Мы очень надеемся, что испанцы, очень любящие футбол, приедут к нам", — добавила Гвичия.