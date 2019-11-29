Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-29T19:42+0300
https://ria.ru/20191129/1561762378.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151685/02/1516850285_0:200:2932:1849_1036x0_80_0_0_c276b566f5a799e817472a672a40a0f6.jpg
РИА Новости

В Барселоне открывается туристический офис Visit Petersburg

19:21 29.11.2019 (обновлено: 19:42 29.11.2019)
44
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Туристический офис Visit Petersburg, где испанцы могут получить информацию об отелях и достопримечательностях Северной столицы России, открывается в Барселоне, сообщила журналистам зампредседателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.
По ее словам, Петербург принимает ежегодно более восьми миллионов туристов, и число путешественников из Испании увеличивается. Она напомнила, что введены электронные визы для посещения города, в 2020 году там будут проводиться матчи чемпионата Европы по футболу. "Мы очень надеемся, что испанцы, очень любящие футбол, приедут к нам", — добавила Гвичия.
Ранее сообщалось, что проект зарубежных информационных представительств Visit Petersburg направлен на предоставление информации о городе туристам и на продвижение Петербурга как направления на международной туристической арене.
Visit Petersburg в Испании станет одиннадцатым туристическим представительством Петербурга в мире. Они уже действуют в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбаи, Нью-Дели, Дубае и Тегеране, Токио.
Свинья-копилка и чемодан
9 октября, 06:12Туризм
Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
200000
ТуризмИспанияТуризмтуристыНовости - ТуризмБарселонаСанкт-Петербург
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав запустит программу модернизации первичного звена в 2020 году
Участники митинга в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Источник: в РПЦ изучают опубликованный законопроект о семейном насилии
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
Обсуждение проекта о борьбе с домашним насилием завершится 15 декабря
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
В заседании по MH17 смогут принять участие наблюдатели от России
Политолог Александр Дудчак
Эксперт: Украина не готова к компромиссам по газовому вопросу
Елисейский дворец в Париже
Саммит в "нормандском формате" пройдет в Елисейском дворце
Сергей Орджоникидзе
Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
К суду по MH17 могут привлечь новых подозреваемых
На полях саммита НАТО в Брюсселе
Эксперт рассказал о новом расколе в НАТО
Президентский дворец в Белграде
Сербская спецслужба заявила о раскрытии шпионской сети из Хорватии
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами
Полицейские на месте инцидента на Лондонском мосту
Джонсона проинформировали о ЧП на Лондонском мосту
Порт в Севастополе
Эксперт прокомментировал задержание в Севастополе украинской шпионки
Автомобили скорой помощи
В Карелии 14 студентов колледжа госпитализировали с кишечным вирусом
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния