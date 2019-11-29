В Барселоне открывается туристический офис Visit Petersburg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Туристический офис Visit Petersburg, где испанцы могут получить информацию об отелях и достопримечательностях Северной столицы России, открывается в Барселоне, сообщила журналистам зампредседателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.
По ее словам, Петербург принимает ежегодно более восьми миллионов туристов, и число путешественников из Испании увеличивается. Она напомнила, что введены электронные визы для посещения города, в 2020 году там будут проводиться матчи чемпионата Европы по футболу. "Мы очень надеемся, что испанцы, очень любящие футбол, приедут к нам", — добавила Гвичия.
Ранее сообщалось, что проект зарубежных информационных представительств Visit Petersburg направлен на предоставление информации о городе туристам и на продвижение Петербурга как направления на международной туристической арене.
Visit Petersburg в Испании станет одиннадцатым туристическим представительством Петербурга в мире. Они уже действуют в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбаи, Нью-Дели, Дубае и Тегеране, Токио.