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РИА Новости

МИД: предложение по мораторию на размещение РСМД остается в силе

18:14 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Россия оставляет в силе свое предложение по введению моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил в пятницу в Белграде замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Наша инициатива остается в силе", - заявил он журналистам.
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Как стало известно накануне, Берлин не принял предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Ранее его отклонил и Париж.
Грушко напомнил, что российская инициатива адресована всем тем, кто заинтересован в том, чтобы не превращать европейский континент в арену для военной конфронтации, и что в этом должны быть заинтересованы, в первую очередь, европейские страны.
"Понятно, что для нас любое продвижение американского потенциала средней дальности за рубежом, будь то в Европе или в Азии, будет иметь стратегический характер, это будет влиять на стратегический баланс между Россией и США. С другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что такой шаг будет иметь самые серьезные негативные последствия для европейской безопасности", - отметил Грушко.
Он подтвердил, что Россия остается привержена соглашениям по строгому контролю за вооружениями.
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28 ноября, 19:16Сказано в эфире
"По одной простой причине". Эксперт об отказе лидеров ЕС по РСМДФранция и Германия отклонили предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Олег Глазунов.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Договор о РСМДСергей ЛавровМИД РФАлександр ГрушкоВладимир ПутинСШАВ мире
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