МИД: предложение по мораторию на размещение РСМД остается в силе

"Понятно, что для нас любое продвижение американского потенциала средней дальности за рубежом, будь то в Европе или в Азии, будет иметь стратегический характер, это будет влиять на стратегический баланс между Россией и США. С другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что такой шаг будет иметь самые серьезные негативные последствия для европейской безопасности", - отметил Грушко.