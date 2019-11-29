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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-11-29T14:48+0300
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РИА Новости

Липецкая область расширяет сотрудничество с европейским бизнесом

14:48 29.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Презентация инвестиционного потенциала Липецкой области и возможностей ОЭЗ "Липецк" состоялась в Москве в рамках прямого диалога между представителями региона и ассоциации европейского бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
По ее данным, на встречу с губернатором области Игорем Артамоновым пришли представители более 40 компаний, которые смогли из первых рук получить информацию по всем вопросам организации производства в регионе.
Генеральный директор ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, приветствуя участников, отметил, что Липецкая область – надежный партнер европейских компаний, желающих разместить производства в России, так, более 10 компаний-членов ассоциации работают в Липецке - это ABB, PPG, AkzoNobel, Danone, Jti, Lanxess, Cargill, Syngenta, KWS, Whirpool, Viessmann, Schlumberger. Шауфф подчеркнул, что они выбрали Липецкую область за неоспоримые преимущества по сравнению с другими регионами: выгодное географическое положение, удобная логистика, квалифицированный персонал, льготные режимы ведения предпринимательской деятельности.
"Потенциал для локализации производств иностранных компаний в Липецкой области значительный, особенно в сфере производства автокомпонентов, "белой техники", биотехнологий и пищепереработки. ОЭЗ ППТ "Липецк" – одна из самых успешных экономических зон в стране.
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
14 ноября, 15:41Липецкая область
Липецкие предприниматели получили грантовую поддержку
Здесь работают 62 резидента, в их числе 26 иностранных компаний из 16 стран мира. Мы провели двусторонние встречи с руководителями европейских компаний, заинтересованных во взаимодействии, и они готовы расширять сотрудничество с Липецкой областью", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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