Липецкая область расширяет сотрудничество с европейским бизнесом

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019

ЛИПЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Презентация инвестиционного потенциала Липецкой области и возможностей ОЭЗ "Липецк" состоялась в Москве в рамках прямого диалога между представителями региона и ассоциации европейского бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.

По ее данным, на встречу с губернатором области Игорем Артамоновым пришли представители более 40 компаний, которые смогли из первых рук получить информацию по всем вопросам организации производства в регионе.

Генеральный директор ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, приветствуя участников, отметил, что Липецкая область – надежный партнер европейских компаний, желающих разместить производства в России, так, более 10 компаний-членов ассоциации работают в Липецке - это ABB, PPG, AkzoNobel, Danone, Jti, Lanxess, Cargill, Syngenta, KWS, Whirpool, Viessmann, Schlumberger. Шауфф подчеркнул, что они выбрали Липецкую область за неоспоримые преимущества по сравнению с другими регионами: выгодное географическое положение, удобная логистика, квалифицированный персонал, льготные режимы ведения предпринимательской деятельности.

"Потенциал для локализации производств иностранных компаний в Липецкой области значительный, особенно в сфере производства автокомпонентов, "белой техники", биотехнологий и пищепереработки. ОЭЗ ППТ "Липецк" – одна из самых успешных экономических зон в стране.