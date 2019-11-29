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РИА Новости

Пресс-конференция о кардиоонкологии и сердечной недостаточности

13:25 29.11.2019
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4 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сердечная недостаточность: этиологические причины, новые подходы к ведению пациентов и старые проблемы".
Участники:
- академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрий БЕЛЕНКОВ;
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Григорий АРУТЮНОВ;
- заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики факультета постдипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий ВАСЮК.

Модератор – ведущий научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры терапии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия БЕГРАМБЕКОВА.

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности, за ними следуют онкологические болезни. При этом современная противоопухолевая терапия позволяет сохранять жизнь и социальную адаптацию онкологическим больным в течение десятилетий. Однако ее применение ограничено из-за побочных, в ряде случаев тяжелых, кардиотоксических эффектов и осложнений, крайне неблагоприятно влияющих на пациентов.
Именно поэтому в последние годы кардиоонкология все чаще оказывается в центре внимания зарубежных и отечественных ученых, однако многие аспекты этой важной междисциплинарной проблемы остаются малоизученными. В мире внедряется в практику организационная модель "Клиники сердечной недостаточности". В чем она заключается?
Мероприятие проводится в преддверии Конгресса с международным участием "Сердечная недостаточность 2019", который пройдет в Москве 6-7 декабря.

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