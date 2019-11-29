Пресс-конференция о кардиоонкологии и сердечной недостаточности

Участники:
- академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрий БЕЛЕНКОВ;
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Григорий АРУТЮНОВ;
- заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики факультета постдипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий ВАСЮК.
Модератор – ведущий научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры терапии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия БЕГРАМБЕКОВА.
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности, за ними следуют онкологические болезни. При этом современная противоопухолевая терапия позволяет сохранять жизнь и социальную адаптацию онкологическим больным в течение десятилетий. Однако ее применение ограничено из-за побочных, в ряде случаев тяжелых, кардиотоксических эффектов и осложнений, крайне неблагоприятно влияющих на пациентов.
Именно поэтому в последние годы кардиоонкология все чаще оказывается в центре внимания зарубежных и отечественных ученых, однако многие аспекты этой важной междисциплинарной проблемы остаются малоизученными. В мире внедряется в практику организационная модель "Клиники сердечной недостаточности". В чем она заключается?
Мероприятие проводится в преддверии Конгресса с международным участием "Сердечная недостаточность 2019", который пройдет в Москве 6-7 декабря.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрий БЕЛЕНКОВ;
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Григорий АРУТЮНОВ;
- заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики факультета постдипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий ВАСЮК.
Модератор – ведущий научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры терапии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия БЕГРАМБЕКОВА.
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности, за ними следуют онкологические болезни. При этом современная противоопухолевая терапия позволяет сохранять жизнь и социальную адаптацию онкологическим больным в течение десятилетий. Однако ее применение ограничено из-за побочных, в ряде случаев тяжелых, кардиотоксических эффектов и осложнений, крайне неблагоприятно влияющих на пациентов.
Именно поэтому в последние годы кардиоонкология все чаще оказывается в центре внимания зарубежных и отечественных ученых, однако многие аспекты этой важной междисциплинарной проблемы остаются малоизученными. В мире внедряется в практику организационная модель "Клиники сердечной недостаточности". В чем она заключается?
Мероприятие проводится в преддверии Конгресса с международным участием "Сердечная недостаточность 2019", который пройдет в Москве 6-7 декабря.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/