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РИА Новости

Роскосмос до конца года проведет переговоры об отправке венгра на МКС

13:20 29.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ и Венгрия планируют до конца декабря провести переговоры о возможности полета венгерского космонавта на российском корабле "Союз" на Международную космическую станцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
В среду представитель Венгрии на встрече министров стран-членов Европейского космического агентства (ЕКА) заявил, что Венгрия обсуждает с Россией отправку своего космонавта на МКС к 2024 году.
"Предварительные результаты проработки возможности подготовки (полета - ред.) венгерского космонавта на МКС, а также другие перспективные направления российско-венгерского сотрудничества в области космоса планируется обсудить с венгерской стороной в рамках предстоящей встречи под руководством генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Олеговича Рогозина в декабре 2019 года", - сказали в пресс-службе.
Там подтвердили факт обращения из Будапешта по этому вопросу, который впервые был озвучен в мае 2019 года, предложение "венгерской стороны находится в проработке заинтересованными подразделениями" Роскосмоса.
В 1980 году на корабле "Союз" и орбитальной станции "Салют-6" совершил полет первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосДмитрий РогозинРоссияВенгрия
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