Роскосмос до конца года проведет переговоры об отправке венгра на МКС

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ и Венгрия планируют до конца декабря провести переговоры о возможности полета венгерского космонавта на российском корабле "Союз" на Международную космическую станцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса

В среду представитель Венгрии на встрече министров стран-членов Европейского космического агентства (ЕКА) заявил, что Венгрия обсуждает с Россией отправку своего космонавта на МКС к 2024 году.

"Предварительные результаты проработки возможности подготовки (полета - ред.) венгерского космонавта на МКС, а также другие перспективные направления российско-венгерского сотрудничества в области космоса планируется обсудить с венгерской стороной в рамках предстоящей встречи под руководством генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Олеговича Рогозина в декабре 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Там подтвердили факт обращения из Будапешта по этому вопросу, который впервые был озвучен в мае 2019 года, предложение "венгерской стороны находится в проработке заинтересованными подразделениями" Роскосмоса.