Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T12:24+0300
https://ria.ru/20191129/1561740334.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_0:167:3072:1895_1036x0_80_0_0_bf8a7bd4593f3e7f22479ac701727840.jpg
РИА Новости

Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии

12:24 29.11.2019
55
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Проверка, проведенная прокуратурой Карелии вместе с омбудсменом республики и Общественной наблюдательной комиссией, не выявила фактов применения насилия к осужденным в исправительной колонии №9, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на заключенных, отбывавших наказание в ИК-9, и правозащитников появилась информация о пытках и поборах в этой колонии, которая находится под Петрозаводском. После этих публикаций УФСИН по Карелии начало проверку.
"В связи с публикациями в СМИ о нарушениях прав осужденных в исправительной колонии была осуществлена проверка этого учреждения совместно с уполномоченным по правам человека в республике Карелия и с представителями общественной наблюдательной комиссией… Комиссия констатирует, что фактов применения к лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН, незаконных мер физического воздействия в ходе проверки не установлено, жалоб от осужденных по таким фактам не поступило", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, "порядок и условия отбывания наказания в учреждении организованы в соответствии с требованиями закона, осужденным созданы надлежащие материально-бытовые условия".
Тюремная камера
22 ноября, 17:16
В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
000000
Обсудить 1
Санкт-ПетербургКарелияПроисшествия
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи
Город Тулун
В Тулуне создадут территорию опережающего развития в ближайшие дни
Молоток судьи
Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор экс-сотруднику УФСИН
Бывший президент Киргизии Алмазбека Атамбаева доставлен в здание суда
Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
Банковские карты
Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
Дмитрий Медведев и губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 29 ноября 2019
Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Источник: парламент Азербайджана объявит о самороспуске в понедельник
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Статуя Фемиды
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела о библиотеке Шнеерсона
Депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Арзамасе рабочему оторвало руку упавшей на стройке стрелой крана
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
МИД России: инспекция аэропортов Египта может состояться до конца года
Анатолий Рудый
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09Официальный курс евро на выходные снизился до 70,55 рубля
13:08Эксперт прокомментировал задержание в Севастополе украинской шпионки
13:08Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве
13:01В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
Лента новостейМолния