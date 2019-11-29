Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии

"В связи с публикациями в СМИ о нарушениях прав осужденных в исправительной колонии была осуществлена проверка этого учреждения совместно с уполномоченным по правам человека в республике Карелия и с представителями общественной наблюдательной комиссией… Комиссия констатирует, что фактов применения к лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН, незаконных мер физического воздействия в ходе проверки не установлено, жалоб от осужденных по таким фактам не поступило", - сказано в сообщении.