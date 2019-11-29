Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Проверка, проведенная прокуратурой Карелии вместе с омбудсменом республики и Общественной наблюдательной комиссией, не выявила фактов применения насилия к осужденным в исправительной колонии №9, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на заключенных, отбывавших наказание в ИК-9, и правозащитников появилась информация о пытках и поборах в этой колонии, которая находится под Петрозаводском. После этих публикаций УФСИН по Карелии начало проверку.
"В связи с публикациями в СМИ о нарушениях прав осужденных в исправительной колонии была осуществлена проверка этого учреждения совместно с уполномоченным по правам человека в республике Карелия и с представителями общественной наблюдательной комиссией… Комиссия констатирует, что фактов применения к лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН, незаконных мер физического воздействия в ходе проверки не установлено, жалоб от осужденных по таким фактам не поступило", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, "порядок и условия отбывания наказания в учреждении организованы в соответствии с требованиями закона, осужденным созданы надлежащие материально-бытовые условия".