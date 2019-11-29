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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-29T11:57+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии

11:57 29.11.2019
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© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушение, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Латакия – шесть; Алеппо – четыре; Идлиб – восемь; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – один; Алеппо – три; Идлиб – два", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Бустан-Аль-Касир (провинции Алеппо), выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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