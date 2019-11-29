Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушение, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Латакия – шесть; Алеппо – четыре; Идлиб – восемь; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – один; Алеппо – три; Идлиб – два", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Бустан-Аль-Касир (провинции Алеппо), выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.