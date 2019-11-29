На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Участок железной дороги от Керчи до Джанкоя в Крыму будет электрифицирован для увеличения скорости движения поездов по полуострову, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.
"Для увеличения скорости прохождения — и этим занимаются железнодорожники — требуется электрификация этих участков (от Керчи до Джанкоя, — Прим. ред.). На это выделено большое финансирование", — сказал Назаров.
Он также отметил, что строительство прямой железнодорожной ветки от Керчи до Симферополя пока не обсуждается. По его словам, железнодорожное движение через города и поселки на севере полуострова поможет экономике этих регионов Крыма.
Железная дорога от Керчи к Симферополю проходит через станцию Владиславовка (рядом с Феодосией) и город Джанкой, расположенный на севере Крыма. Большая часть ее — одноколейная, а ветка от Керчи до Джанкоя не электрифицирована.