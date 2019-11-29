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РИА Новости

Клишас прокомментировал решение Боливии закрыть трансляцию RT

11:16 29.11.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Решение Боливии прекратить трансляцию RT является исключительно политически мотивированным и нарушает как боливийскую конституцию, так и международные нормы распространения информации, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В четверг телеканал RT сообщил, что негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания RT на испанском языке в Боливии. О решении было объявлено без объяснения причин. Ожидается, что вещание телеканала прекратится с 2 декабря.
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"Исключительно политически мотивированное прекращение крупнейшим боливийским оператором связи Cotas вещания RT на испанском языке в Боливии препятствует реализации гарантированной конституцией Боливии, а также нормами международного права свободы получения и распространения информации", - сказал Клишас РИА Новости.
По его словам, защищаемая конституцией Боливии и Всеобщей декларацией прав человека свобода получения и распространения информации находится под угрозой в результате действий боливийского оператора связи Cotas. Статья 21 конституции Боливии предусматривает гарантию реализации боливийцами свободы выражения мнения в любой форме и свободу получения, а также распространения информации, аналогичную гарантию предусматривает и Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года.
"В условиях политической нестабильности и продолжающихся общественных волнений прекращение вещания одного из крупнейших информационных посредников ограничивает возможность боливийских граждан получать объективную информацию о происходящих внутри страны событиях и распространять какие-либо альтернативные точки зрения относительно урегулирования возникшего конфликта", - подчеркнул российский сенатор.
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Политолог: отключая RT, власти Боливии ставят каналу высокую оценкуВ Боливии отключают RT. Своим мнением по поводу этого решения поделился в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин.
Клишас отметил, что свобода получения и распространения информации тем больше нуждается в специальной защите, чем сильнее в государстве разрастаются масштабы внутриполитического кризиса.
"В условиях радикальной поляризации общества и нарастания общественных беспокойств запрет на осуществление вещания СМИ отнюдь не способствует устранению конфронтации внутри общества, а напротив, только усиливает ее. Вряд ли у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что истинная причина прекращения вещания RT в Боливии не имеет коммерческого характера и не связана только с личным мнением членов совета директоров Cotas по вопросу о том, следует ли продолжать отношения с RT", - заявил глава комитета СФ.
Клишас обратил внимание на то, что практика сокращения каналов распространения информации в периоды гражданских протестов, к сожалению, в последнее время начала распространяться крайне активно. Похожие события, напомнил он, не так давно можно было наблюдать в Иране, где в период наибольшей интенсивности гражданских беспорядков была прекращена работа интернета.
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Сначала они прогоняют Ассанжа, потом отключают RTНациональная кабельная сеть Эквадора в минувшую пятницу отключила телеканал RT от вещания. Отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин.
"Подобные действия, ставящие свободу получения и распространения информации в подчинение сиюминутным политическим интересам, не могут привести ни к чему иному, кроме усугубления состояния защищенности прав и свобод человека, а также эскалации внутриполитического конфликта", - заключил сенатор.
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телеканал RTАндрей КлишасСовет Федерации РФБоливияООНВ мире
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