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РИА Новости

В Приморье полиция начала проверку из-за драки в школе

10:03 29.11.2019 (обновлено: 12:16 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Полиция начала проверку из-за драки в школе в Находке, во время которой девочка получила телесные повреждения, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.
Избиение произошло в средней школе №3 Находки.
В социальных сетях появилось сообщение, что восьмиклассник с криком "вот вам" набросился на девочку прямо в классе.Одна из учениц выкрикнула: "Вероника, беги!" Подросток нанес однокласснице несколько ударов палкой с размаха. Девочка попыталась закрыть лицо руками и оттолкнуть мальчика в угол.
"Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, в ходе которого школьнице были причинены телесные повреждения. В образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Находке. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Полиция
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МВД РФВладивостокРоссияПриморский крайПроисшествия
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