В Приморье полиция начала проверку из-за драки в школе

В социальных сетях появилось сообщение, что восьмиклассник с криком "вот вам" набросился на девочку прямо в классе.Одна из учениц выкрикнула: "Вероника, беги!" Подросток нанес однокласснице несколько ударов палкой с размаха. Девочка попыталась закрыть лицо руками и оттолкнуть мальчика в угол.