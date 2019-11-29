Лавров отметил важность укрепления межконфессионального согласия

"Сегодня, когда международные отношения продолжает лихорадить, укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано в деле поддержания глобальной и региональной стабильности. Россия, где на протяжении веков в мире и гармонии проживают представители разных религий, готова делиться этим положительным опытом с зарубежными партнерами", - отметил в послании Лавров.