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РИА Новости

Лавров отметил важность укрепления межконфессионального согласия

09:49 29.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Укрепление межконфессионального согласия играет особую роль в условиях сегодняшней мировой нестабильности, говорится в приветственном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которое зачитал на заседании группы замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
В Уфе 28-30 ноября проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", посвященное 50-летию Организации Исламского сотрудничества.
"Сегодня, когда международные отношения продолжает лихорадить, укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано в деле поддержания глобальной и региональной стабильности. Россия, где на протяжении веков в мире и гармонии проживают представители разных религий, готова делиться этим положительным опытом с зарубежными партнерами", - отметил в послании Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в России ценят плодотворное взаимодействие с Организацией Исламского сотрудничества, отметившей в нынешнем году своё 50-летие, в интересах поиска эффективных решений актуальных проблем современности.
Организация Исламского сотрудничества - международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. Объединяет 57 государств. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя.
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