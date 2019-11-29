Лавров отметил важность укрепления межконфессионального согласия

УФА, 29 ноя - РИА Новости. Укрепление межконфессионального согласия играет особую роль в условиях сегодняшней мировой нестабильности, говорится в приветственном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которое зачитал на заседании группы замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
В Уфе 28-30 ноября проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", посвященное 50-летию Организации Исламского сотрудничества.
"Сегодня, когда международные отношения продолжает лихорадить, укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано в деле поддержания глобальной и региональной стабильности. Россия, где на протяжении веков в мире и гармонии проживают представители разных религий, готова делиться этим положительным опытом с зарубежными партнерами", - отметил в послании Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в России ценят плодотворное взаимодействие с Организацией Исламского сотрудничества, отметившей в нынешнем году своё 50-летие, в интересах поиска эффективных решений актуальных проблем современности.
Организация Исламского сотрудничества - международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. Объединяет 57 государств. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя.
25 сентября, 04:08Организация исламского сотрудничества