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РИА Новости

Более трех миллионов человек воспользовались МЦД за неделю

08:58 29.11.2019 (обновлено: 09:02 29.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск первого Московского центрального диаметра
Запуск первого Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск первого Московского центрального диаметра
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более трех миллионов пассажиров перевезли МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск) за первую неделю работы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок. Например, в среднем по остальным направлениям число поездок увеличилось на 0,2-0,3 процента по отношению к прошлому году, то есть в 40 раз меньше", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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Так, на МЦД-1 за неделю пассажиры совершили более 1,48 миллиона поездок, а на МЦД-2 – более 1,65 миллиона, было активировано около 3,7 миллиона карт "Тройка". Добавляется, что с 9 декабря количество вагонов в поездах "Иволга" на МЦД-1 увеличат с семи до 11, это обеспечит 57 тысяч новых пассажирских мест в часы пик.
Две линии диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцово до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", от Нахабино до Подольска - запустили в московском регионе 21 ноября. Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.
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У пассажиров появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо. По подсчётам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.
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