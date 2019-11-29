Более трех миллионов человек воспользовались МЦД за неделю

Так, на МЦД-1 за неделю пассажиры совершили более 1,48 миллиона поездок, а на МЦД-2 – более 1,65 миллиона, было активировано около 3,7 миллиона карт "Тройка". Добавляется, что с 9 декабря количество вагонов в поездах "Иволга" на МЦД-1 увеличат с семи до 11, это обеспечит 57 тысяч новых пассажирских мест в часы пик.