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РИА Новости

В Уфе пройдет заседание группы "Россия – Исламский мир"

06:18 29.11.2019 (обновлено: 12:32 29.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидУфа
Уфа
© РИА Новости / Максим Богодвид
Уфа. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов проведёт в пятницу в Уфе заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое в этом году посвящено межконфессиональному согласию, сообщила РИА Новости замруководителя пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
"В Уфе под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова состоится пятое заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир". Основная тема заседания – "К 50-летию Организации исламского сотрудничества. Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц ОИС", - сказала Галимова.
В работе форума, как ожидается, примут участие представители Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Иордании, Ирака, Ирана, Марокко, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и других стран.
Планируется провести пленарное и три рабочих заседания, состоится вручение премии председателя группы за вклад в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между Россией и странами исламского мира, во взаимообогащение культурных и национальных традиций, в развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Также запланирована презентация Международного исламского инвестиционного форума.
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Собеседница агентства отметила, что сейчас совместно с представителями МИД России ведется работа по развитию концепции деятельности группы стратегического видения с учетом новых тенденций в международных отношениях.
Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте.
В 2014 году президент России Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание в обновленном формате. Сейчас в группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.
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Возобновление деятельности группы призвано содействовать процессу сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласованию позиций по основным международным проблемам, содействию в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействие молодежных организаций. В рамках деятельности группы планируется также проводить работу по пропаганде традиционных ценностей мусульманских народов России с целью противодействия исламистским радикальным идеям.
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Республика ТатарстанНовости - Религия и мировоззрениеМИД РФЕвгений ПримаковКувейтСтамбулрелигияРеспублика БашкортостанРустам МиннихановУфаТатарстанОбщество
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