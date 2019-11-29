Сын Сафронова не будет судиться из-за видео в туалете, заявил адвокат

"Я очень давно знаю Луку, и не думаю, что он будет искать человека, который выложил это фото, выигрывать у него суд. Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается. Что касается судебных перспектив, то он может разве что 50 тысяч рублей выиграть за нарушение права на изображение. Ну, предположим, еще 50 тысяч рублей – за вмешательство в частную жизнь. И все, больше никаких вариантов нет", – заявил юрист.