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РИА Новости

Сын Сафронова не будет судиться из-за видео в туалете, заявил адвокат

02:56 29.11.2019 (обновлено: 05:37 29.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова Лука не станет судиться с пассажиром, снявшим на видео инцидент, который произошел с ним в туалете самолета "Победы". Таким мнением с порталом Nation News поделился адвокат Сергей Жорин.
По его словам, музыкант не сможет отсудить у людей ту сумму, которая соответствует моральной компенсации.

"Я очень давно знаю Луку, и не думаю, что он будет искать человека, который выложил это фото, выигрывать у него суд. Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается. Что касается судебных перспектив, то он может разве что 50 тысяч рублей выиграть за нарушение права на изображение. Ну, предположим, еще 50 тысяч рублей – за вмешательство в частную жизнь. И все, больше никаких вариантов нет", – заявил юрист.

Музыкант возвращался в столицу из Казани, где давал в День матери благотворительный концерт в детдоме. В интернете разошлась видеозапись, на которой видно, как он не может покинуть кабинку туалета, и ему помогают люди. Это произошло во время подготовки Boeing 737 к посадке.
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Вчера, 03:14
Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент
Пианист возмутился тем, что инцидент попал на видео и оказался в интернете. Того, кто это сделал, он назвал негодяем за то, что вместо того чтобы помочь людям, пытавшимся его вытащить, снимал происходящее на телефон.
Позже музыкант сообщил, что намерен судиться с пассажиром, снявшим инцидент на видео, и заставить его выплатить штраф за "издевательства" над человеком, оказавшимся в беспомощном положении.
Самолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
8 августа 2018, 04:29
В туалете самолета в Нью-Йорке нашли человеческий эмбрион
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Сергей ЖоринBoeing 737Никас СафроновКазаньОбщество
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