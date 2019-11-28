Житель Ленинградской области избил сотрудницу полиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области , который подозревается в нападении на старшего инспектора отдела по делам несовершеннолетних ОМВД, сообщает СУСК РФ по региону

По версии следствия, инцидент произошел днем 27 ноября в городе Пикалево Бокситогорского района. Старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН местного ОМВД России вместе с классным руководителем ученицы начальных классов одной из школ приехали по месту жительства девочки, проживающей со своим отцом.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина применил насилие к представителю власти, нанеся ей не менее трех ударов кулаком в область головы и тела, а также повредил форменное обмундирование сотрудника полиции", – говорится в сообщении

Следственные органы в отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".