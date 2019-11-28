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РИА Новости

Сообщения о минировании шести московских судов оказались ложными

18:21 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Информация о "минировании" шести московских районных судов не подтвердилась, опасные предметы в зданиях не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Из-за сообщений о "минировании" в четверг эвакуировали шесть районных судов в Москве. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержалось требование заплатить биткоины. Эвакуация коснулась нескольких сотен человек. Кроме того, похожие письма с угрозами и требованиями заплатить биткоины пришли в пять районных судов Петербурга, а также в местный городской суд и 1-й Западный окружной военный суд.
"Здания всех шести районных судов проверены, угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник ФСБ России
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