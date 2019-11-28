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РИА Новости

Боливия намерена укреплять дружественные отношения с Россией и Китаем

18:18 28.11.2019
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© REUTERS / David MercadoГлава МИД Боливии Карен Лонгарик
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
© REUTERS / David Mercado
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик. Архивное фото
ЛА-ПАС, 28 ноя - РИА Новости. Боливия будет стремиться к поддержанию дружественных отношений с Москвой и Пекином, однако избегать какой-либо "идеологической" окраски, заявила министр иностранных дел страны Карен Лонгарик.
"Мы будем укреплять отношения с Китаем и Россией в духе радушия, выдвигая на первый план интересы страны и, прежде всего, деидеологизируя эти отношения", - заявила министр на встрече с представителями зарубежных СМИ.
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Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке, включая Боливию, "с которой нас исторически связывают узы дружбы и отношения взаимовыгодного сотрудничества".
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Мария ЗахароваЛатинская АмерикаЭво МоралесБоливияВ мире
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