Боливия намерена укреплять дружественные отношения с Россией и Китаем

"Мы будем укреплять отношения с Китаем и Россией в духе радушия, выдвигая на первый план интересы страны и, прежде всего, деидеологизируя эти отношения", - заявила министр на встрече с представителями зарубежных СМИ.

Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.