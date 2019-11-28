В Татарстане оформили первый микрозайм через платформу "единого окна"

КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Уникальная онлайн-платформа, работающая в формате "единого окна", начала действовать в Уникальная онлайн-платформа, работающая в формате "единого окна", начала действовать в Татарстане – господдержку с её помощью получил первый предприниматель, сообщает министерство экономики республики.

"В Татарстане выдан первый микрозайм, оформленный через уникальную онлайн-платформу, работающую по принципу "единого окна". Теперь каждый предприниматель республики может подать заявку на господдержку удаленно, отслеживать ее рассмотрение в онлайн-режиме и в течение 10 дней получить микрозайм", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уникальный для России инструмент разработан министерством экономики Татарстана в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства для упрощения доступа бизнеса к мерам финансовой и нефинансовой поддержки через формат "единого окна".

Подведомственный министерству экономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства выдал первый микрозайм, оформление заявки, верификация документов и процедура согласования для которого проходили в режиме онлайн на платформе фасттрек.рф, запущенной президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 26 октября на форуме "Мой бизнес". На сегодняшний день аналогов данной платформы в России нет.

Первым, кто получил финансовую поддержку благодаря новому сервису, стал индивидуальный предприниматель из Казани, развивающий свой бизнес в сфере управления недвижимостью. Микрозайм размером 300 тысяч рублей выдан на 3 года по ставке в 7,5% годовых. Для получения данной меры поддержки бизнесмен направил электронное заявление и необходимый пакет документов на согласование в профильные структуры через портал фасттрек.рф. После этого он просто отслеживал ход рассмотрения заявления и исполнения запроса, статусы о промежуточных этапах согласования отображались в личном кабинете на портале. Это исключило неудобства, связанные с необходимостью записываться на очный прием к представителям ведомств.

"Мы получаем заявки в режиме онлайн, документы рассматриваются, в случае каких-либо несоответствий требованиям заявителя оперативно информируют об этом – он может дополнить пакет документов или скорректировать запрос. Что касается предоставления микрозаймов субъектам МСП, то теперь весь процесс согласования от момента подачи заявки занимает не более 10 рабочих дней вместо 30, как это было раньше", - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев