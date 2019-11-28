Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-11-28T18:04+0300
https://ria.ru/20191128/1561719440.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153355/28/1533552822_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2ce18c942535bfc915242a1f15beeefd.jpg
РИА Новости

В Татарстане оформили первый микрозайм через платформу "единого окна"

18:04 28.11.2019
49
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Уникальная онлайн-платформа, работающая в формате "единого окна", начала действовать в Татарстане – господдержку с её помощью получил первый предприниматель, сообщает министерство экономики республики.
"В Татарстане выдан первый микрозайм, оформленный через уникальную онлайн-платформу, работающую по принципу "единого окна". Теперь каждый предприниматель республики может подать заявку на господдержку удаленно, отслеживать ее рассмотрение в онлайн-режиме и в течение 10 дней получить микрозайм", - говорится в сообщении.
Как отмечается, уникальный для России инструмент разработан министерством экономики Татарстана в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства для упрощения доступа бизнеса к мерам финансовой и нефинансовой поддержки через формат "единого окна".
Подведомственный министерству экономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства выдал первый микрозайм, оформление заявки, верификация документов и процедура согласования для которого проходили в режиме онлайн на платформе фасттрек.рф, запущенной президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 26 октября на форуме "Мой бизнес". На сегодняшний день аналогов данной платформы в России нет.
Фрагмент оборудования на заводе по производству удобрений
Вчера, 18:42Республика Татарстан
Власти Татарстана и ВЭБ обсудили перспективы развития завода "Аммоний"
Первым, кто получил финансовую поддержку благодаря новому сервису, стал индивидуальный предприниматель из Казани, развивающий свой бизнес в сфере управления недвижимостью. Микрозайм размером 300 тысяч рублей выдан на 3 года по ставке в 7,5% годовых. Для получения данной меры поддержки бизнесмен направил электронное заявление и необходимый пакет документов на согласование в профильные структуры через портал фасттрек.рф. После этого он просто отслеживал ход рассмотрения заявления и исполнения запроса, статусы о промежуточных этапах согласования отображались в личном кабинете на портале. Это исключило неудобства, связанные с необходимостью записываться на очный прием к представителям ведомств.
"Мы получаем заявки в режиме онлайн, документы рассматриваются, в случае каких-либо несоответствий требованиям заявителя оперативно информируют об этом – он может дополнить пакет документов или скорректировать запрос. Что касается предоставления микрозаймов субъектам МСП, то теперь весь процесс согласования от момента подачи заявки занимает не более 10 рабочих дней вместо 30, как это было раньше", - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.
До конца 2019 года через новую онлайн-платформу можно будет получить наиболее популярные меры поддержки МСП в Татарстане, в течение 2020 года на портал будут добавлены более 40 услуг для предпринимателей, действующих на территории республики.
Казань
Вчера, 16:39Республика Татарстан
Татарстан заключил 100% госконтрактов в рамках нацпроектов
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанФарид АбдулганиевРустам МиннихановТатарстанРоссияКазаньЭкономика
Рекомендуем
Сбор урожая
Кубань запустит краевую программу по обновлению парка сельхозтехники
Благоустройство Центральной площади Ижевска
Удмуртия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере туризма
Открытие молельных комнат в Бутырском следственном изоляторе
Муфтий РТ представил перевод Корана группе "Россия-Исламский мир"
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Полиция Германии объявила награду за данные о дрезденских грабителях
«Вы искали работу в сентябре?»: «странные» вопросы переписи
"Вы искали работу в сентябре?": "странные" вопросы переписи
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омске открылся международный форум соотечественников
Флаг на здании Центрального банка РФ
В правительстве поспорили о месте ЦБ в "регуляторной гильотине"
Смартфон
Ученые разработали покрытие для смартфонов, убивающее микробов
Бункер в Южной Дакоте
Жизнь в бункере. Как в США готовятся к анархии и гражданской войне
Здание Министерства Юстиции России
Минюст поддержал идею создания реестра недобросовестных коллекторов
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве
Достойна "Оскара": Москва вошла в число лидеров World Travel Awards
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас обвинил Европарламент в попытке политического манипулирования
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах
Девушка с телефоном
Сервис для знакомств Teamo рассказал, как борется с мошенниками
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
18:47Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии
18:40В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
Лента новостейМолния