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РИА Новости

В Житомире ученик распылил слезоточивый газ в школе

17:25 28.11.2019 (обновлено: 17:26 28.11.2019)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Ученик распылил слезоточивый газ в одной из школ в Житомире, госпитализированы 13 детей, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Около 11.00 (12.00 мск – ред.) на спецлинию "102" в полицию поступило сообщение от директора одной из школ Житомира о том, что во время перерыва ученик в раздевалке спортзала школы случайно распылил, вероятно, слезоточивый газ", - цитирует сообщение полиции агентство УНИАН.
По данным полиции, 13 детей доставили в больницы.
Полицейские решают вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности.
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