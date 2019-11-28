Муфтий РТ представил перевод Корана группе "Россия-Исламский мир"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин презентовал в Уфе на пятом заседании Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" перевод смыслов Коран на русском языке "Калям Шариф".
"Издание перевода смыслов Корана на русский язык – знаменательное событие в жизни мусульманской уммы (общины) России, которое представляет интерес не только для научно-богословского контингента и широкой общественности страны", - сказал Самигулин на презентации.
Как отмечают авторы издания, подготовленный отечественными специалистами и презентованный для внешнеполитической аудитории труд позволяет привлечь внимание к России и к российской умме, как к одной из самых прогрессивных частей исламского мира.
"Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Священного Писания мусульман в тексте есть комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение Корана на русский язык в вариации Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Книги. Помимо всего, на каждом развороте тафсира (толкования - прим.ред.) в соответствии с переводом размещен постраничный оригинал текста Корана", - рассказал глава ДУМ РТ.
Глава ДУМ РТ напомнил участникам заседания, что ранее был издан перевод смыслов Корана на татарском языке "Калям Шариф", который презентовали в октябре в представительстве Татарстана в Москве.
Муфтий сообщил, что российских исламских богословов также познакомят с изданием "Калям Шариф. Перевод смыслов". Мероприятие, организованное при содействии муфтията Республики Дагестан, намечено на 7 декабря в Махачкале при содействии.