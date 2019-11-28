Муфтий РТ представил перевод Корана группе "Россия-Исламский мир"

"Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Священного Писания мусульман в тексте есть комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение Корана на русский язык в вариации Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Книги. Помимо всего, на каждом развороте тафсира (толкования - прим.ред.) в соответствии с переводом размещен постраничный оригинал текста Корана", - рассказал глава ДУМ РТ.