Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-28T17:22+0300
https://ria.ru/20191128/1561716879.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149034/62/1490346269_0:920:1366:1688_1036x0_80_0_0_711961eb0d274b917dec2d01bcd45590.jpg
РИА Новости

Муфтий РТ представил перевод Корана группе "Россия-Исламский мир"

17:22 28.11.2019
31
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие молельных комнат в Бутырском следственном изоляторе
Открытие молельных комнат в Бутырском следственном изоляторе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин презентовал в Уфе на пятом заседании Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" перевод смыслов Коран на русском языке "Калям Шариф".
"Издание перевода смыслов Корана на русский язык – знаменательное событие в жизни мусульманской уммы (общины) России, которое представляет интерес не только для научно-богословского контингента и широкой общественности страны", - сказал Самигулин на презентации.
Как отмечают авторы издания, подготовленный отечественными специалистами и презентованный для внешнеполитической аудитории труд позволяет привлечь внимание к России и к российской умме, как к одной из самых прогрессивных частей исламского мира.
"Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Священного Писания мусульман в тексте есть комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение Корана на русский язык в вариации Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Книги. Помимо всего, на каждом развороте тафсира (толкования - прим.ред.) в соответствии с переводом размещен постраничный оригинал текста Корана", - рассказал глава ДУМ РТ.
Глава ДУМ РТ напомнил участникам заседания, что ранее был издан перевод смыслов Корана на татарском языке "Калям Шариф", который презентовали в октябре в представительстве Татарстана в Москве.
Муфтий сообщил, что российских исламских богословов также познакомят с изданием "Калям Шариф. Перевод смыслов". Мероприятие, организованное при содействии муфтията Республики Дагестан, намечено на 7 декабря в Махачкале при содействии.
000000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинМоскваУфаМахачкалаОбщество
Рекомендуем
Эстонский архиепископ рассчитывает встретиться в Москве с патриархом
Табличка в исправительной колонии
Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР
Благоустройство Центральной площади Ижевска
Удмуртия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере туризма
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
Израиль и Иордания вместе займутся восстановлением святынь на Иордане
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
Раввин Пинхас Гольдшмидт
Глава Совета раввинов Европы: "Мой страшный прогноз сбылся"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Законопроект о бытовом насилии опубликуют на сайте Совфеда 29 ноября
Города России. Феодосия
Опрошенные россияне рассказали, как и где отдыхают с детьми
Сбор урожая
Кубань запустит краевую программу по обновлению парка сельхозтехники
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Лукашенко: ОДКБ должна укреплять свой международный авторитет
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
Ученики на уроке чтения в начальной школе
Россотрудничество отметило рост интереса к изучению русского языка
«Вы искали работу в сентябре?»: «странные» вопросы переписи
"Вы искали работу в сентябре?": "странные" вопросы переписи
Мадрид, Испания
В Мадриде введут повышенные меры безопасности во время саммита COP25
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:33В Москве автомобилист сбил десятилетнюю девочку
20:27"Укроборонпром" выступил против продажи "Мотор Сич" китайской компании
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
Лента новостейМолния