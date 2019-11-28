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РИА Новости

Угрозы минирования двух судов в Петербурге не подтвердились

17:07 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Угрозы "минирования" двух судов в Санкт-Петербурге - Первого западного военного суда и Фрунзенского районного - не подтвердились, опасные предметы не обнаружены.
Суд в Петербурге осмотрен взрывотехниками и специальными службами, которые не нашли ничего подозрительного после поступившего электронного сообщения о минировании здания, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Специалисты служб провели все помещения суда, ничего не обнаружено. Сейчас ждут приезда следователя, который должен составить протокол осмотра", - сообщил РИА Новости судебный пристав в Первом западном военном суде. Заседание по делу о взрыве в петербургском метро, которое сейчас слушается в окружном военном суде, перенесено на следующий день.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Фрунзенский районный суд вернулся к работе после осмотра. "Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено", - добавили в пресс-службе.
Ранее письма с угрозами о взрыве поступили в пять городских, один гарнизонный и один окружной военный суд Петербурга. Все они были эвакуированы. Неизвестные в письме требовали перевести им 120 биткоинов.
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15:08
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