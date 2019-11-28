Матвиенко предложила создать госпрограмму развития детского отдыха

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает создать специальную госпрограмму развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, на федеральном уровне нужен координационный орган по летнему отдыху детей и подростков.

"Если говорить об организации отдыха детей в стране в целом, то положение пока далеко от идеального. Только для трети российских школьников организован досуг и оздоровление в период каникул. Причины известны. Сокращается количество организаций отдыха и оздоровления детей. За 6 лет их стало меньше на 11%. На четверть меньше стало детских санаториев", - сказала спикер в четверг на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты детей.

По ее словам, с каждым годом из-за обветшавшей инфраструктуры все меньше остается летних лагерей. "А ведь очень важно знать, с кем и как проводит каникулы ребенок. Это не только вопрос его здоровья, но и социализации, становления личности", - добавила она.

Матвиенко напомнила, что в этом году уже приняты два закона, направленные на повышение уровня безопасности пребывания ребят в организациях отдыха и оздоровления. Еще несколько законопроектов находятся в работе. В свою очередь, органам власти и муниципалитетам в регионах следует принять меры по недопущению сокращения детских лагерей, подчеркнула сенатор.

"Считаю, что нам нужна специальная госпрограмма развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, чтобы уникальный опыт "Артека", "Сириуса", других крупных детских центров распространялся в регионы и становился доступным для каждого ребёнка", - сказала законодатель.

Матвиенко также уточнила, что, в частности, Евпатория должна стать образцовым местом отдыха и оздоровления детей, Всероссийской детской здравницей. До конца текущего года должен быть утвержден соответствующий план мероприятий по созданию в Евпатории детского реабилитационного центра мирового уровня.

"Понятно, что региональные и муниципальные бюджеты не в состоянии самостоятельно "потянуть" расходы на организацию детского отдыха. Чтобы привлечь инвесторов и максимально задействовать механизмы государственно-частного партнерства, на законодательном уровне необходимо разработать систему мотивационных и экономических стимулов", - отметила спикер. Она полагает, что и профсоюзы могли бы вернуть себе ту роль, которую они многие годы играли в этой сфере.