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РИА Новости

В Ижевске заработал первый финский экопункт для приёма вторсырья

16:32 28.11.2019
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© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанкИжевск
Ижевск
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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Ижевск. Архивное фото
УФА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии запустили в Ижевске первый в регионе финский экопункт с пресс-компакторами для приёма пластика и макулатуры, при этом в планах республики - развивать бизнес по организации сбора отходов на территориях опережающего социального развития, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Экопункт для сбора пластика и макулатуры, оснащенный пресс-компакторами финского производства, открылся в торговом центре "Лента" в Ижевске. За счёт встроенного пресса вторсырьё в них трамбуется автоматически. Один компактор заменяет порядка 700 кубовых спецконтейнеров для вторсырья", - сообщает пресс-служба, отмечая, что в прошлом году региональный оператор по обращению с отходами перед стартом "мусорной реформы" закупил в Финляндии 21 пресс-компактор для работы со смешанным мусором, которые установлены в отдалённых от полигонов районах и помогают оптимизировать транспортные расходы.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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В пресс-службе главы Удмуртии поясняют, что приёмное окно экопункта спроектировано так, что исключает возможность проникновения человека в компактор. "Во избежание случаев вандализма экопункт находится под круглосуточным видеонаблюдением. На каждом компакторе есть подробная инструкция о принимаемом вторсырье, с пластиковых бутылок надо обязательно скручивать крышки, чтобы пресс мог сжать вторсырьё", - говорится в сообщении.
"Мы из собственного опыта знаем, что мусорная реформа – задача сложная. Но здесь мы видим, что есть ответственное отношение и деловой подход к этому вопросу. Некоторые наши технологии уже работают в Удмуртии. В нашей делегации много предприятий, которые занимаются отходами, и наши компании готовы работать с вами",- сказал в ходе рабочего визита в Удмуртию полномочный посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.
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Глава региона Александр Бречалов отметил, что полный объем работ по утилизации и рекультивации мусора пока даже сложно представить. "У нас порядка 10 предложений по организации этой работы. Некоторые из них мы уже готовы "приземлить" под конкретные проекты. Например, мы предлагаем развивать в этом направлении бизнес на наших территориях опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР Сарапул и Глазов", - сказал на встрече Бречалов.
По данным минстроя Удмуртии, в регионе размещение ТКО осуществляется на пяти лицензированных полигонах. С начала года вывезено 274 тысячи тонн отходов.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаАлександр БречаловУдмуртияФинляндияИжевскОбщество
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