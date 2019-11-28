Общественный прокат велосипедов начнет работу в Подмосковье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Московской области появится общественный прокат "Велобайк". Инициатива принадлежит министерству экологии и природопользования региона, сообщил телеканал "360".
Главная цель проекта проката велосипедов – уменьшить количество машин на дорогах и улучшить экологию Подмосковья. "Велобайк" в тестовом режиме заработает в таких округах, как Балашиха, Подольск, Химки, Красногорск.
Проект успешно работает в Москве. Кроме того, система реализуется в 55 странах мира.
"Нам она интересна в первую очередь как альтернатива автомобилю. Мало кто знает, что среднестатистический автомобиль выбрасывает в год около 195 килограммов загрязняющих веществ, в том числе окиси углерода, окислов азота, двуокиси серы, бензапирена, тяжелых металлов и других", – отметил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.
По словам замминистра, получать электропитание пункты проката будут от солнечных батарей. Таким образом, выбор мест для установки станций становится шире.
Чтобы взять велосипед напрокат, нужно будет скачать мобильное приложение. С его помощью можно узнать о пунктах "Велобайк", допуслугах. Оплачивается услуга тоже через сервис.