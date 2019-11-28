Общественный прокат велосипедов начнет работу в Подмосковье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Московской области появится общественный прокат "Велобайк". Инициатива принадлежит министерству экологии и природопользования региона, сообщил телеканал В Московской области появится общественный прокат "Велобайк". Инициатива принадлежит министерству экологии и природопользования региона, сообщил телеканал "360"

Главная цель проекта проката велосипедов – уменьшить количество машин на дорогах и улучшить экологию Подмосковья. "Велобайк" в тестовом режиме заработает в таких округах, как Балашиха, Подольск, Химки, Красногорск.

Проект успешно работает в Москве. Кроме того, система реализуется в 55 странах мира.

"Нам она интересна в первую очередь как альтернатива автомобилю. Мало кто знает, что среднестатистический автомобиль выбрасывает в год около 195 килограммов загрязняющих веществ, в том числе окиси углерода, окислов азота, двуокиси серы, бензапирена, тяжелых металлов и других", – отметил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

По словам замминистра, получать электропитание пункты проката будут от солнечных батарей. Таким образом, выбор мест для установки станций становится шире.