Жителя Петербурга задержали по подозрению в заказном убийстве отца

По информации пресс-службы, мужчина подозревается в организации убийства своего отца, чтобы завладеть его бизнесом. Исполнитель убийства получил 400 тысяч рублей. Убийца скончался в июне 2019 года от заболевания, говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело после того, как неизвестный в Выборгском районе Петербурга несколько раз выстрелил в бизнесмена. Мужчина скончался в больнице от ран. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина. По его словам, очевидцы сообщили, что Кулебакин пытался сбежать от догонявшего его мужчины с медицинской маской на лице. По его словам, убийца вошел в особняк на Полевой улице в Парголово и три раза выстрелил в спину мужчине.