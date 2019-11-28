Жителя Петербурга задержали по подозрению в заказном убийстве отца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Петербурга, подозреваемого в заказном убийстве своего отца-предпринимателя, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Задержан 39-летний сын потерпевшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, а также его 41-летний знакомый", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, мужчина подозревается в организации убийства своего отца, чтобы завладеть его бизнесом. Исполнитель убийства получил 400 тысяч рублей. Убийца скончался в июне 2019 года от заболевания, говорится в сообщении.
Ранее было возбуждено уголовное дело после того, как неизвестный в Выборгском районе Петербурга несколько раз выстрелил в бизнесмена. Мужчина скончался в больнице от ран. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина. По его словам, очевидцы сообщили, что Кулебакин пытался сбежать от догонявшего его мужчины с медицинской маской на лице. По его словам, убийца вошел в особняк на Полевой улице в Парголово и три раза выстрелил в спину мужчине.
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По данным местных СМИ, ранее Кулебакин привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, с 2005 года занимался гостиничным бизнесом, имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, Песочной и Полевой улицах в Парголово. С 2015 года Росреестр и власти Петербурга вели с Кулебакиным тяжбы по поводу занятых участков и построенных на них объектах.