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РИА Новости

Москалькова откроет Всероссийский единый урок по правам человека

16:19 28.11.2019 (обновлено: 16:20 28.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 5 декабря выступит на Всероссийском едином уроке "Права человека" и прочитает лекцию студентам МГИМО, сообщается на сайте омбудсмена.
"Пятого декабря в 11.00 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова даст старт уже ставшему традиционным Всероссийскому единому уроку "Права человека" и проведет открытую лекцию студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО)", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Акция проводится в третий раз и приурочена к международному Дню прав человека.
Как уточняется, в ходе выступления омбудсмен расскажет школьникам об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и в России.
Кроме того, в декабре в рамках образовательного проекта "Права человека" в регионах пройдут встречи учащихся с региональными уполномоченными и правозащитниками.
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Татьяна МоскальковаМГИМОРоссияОбщество
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