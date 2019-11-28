Москалькова откроет Всероссийский единый урок по правам человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 5 декабря выступит на Всероссийском едином уроке "Права человека" и прочитает лекцию студентам МГИМО , сообщается на сайте омбудсмена.

"Пятого декабря в 11.00 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова даст старт уже ставшему традиционным Всероссийскому единому уроку "Права человека" и проведет открытую лекцию студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО)", - говорится в сообщении.

Акция проводится в третий раз и приурочена к международному Дню прав человека.

Как уточняется, в ходе выступления омбудсмен расскажет школьникам об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и в России.