На господдержку организаций инвалидов выделят более 1,5 млрд рублей

"В 2020 году из федерального бюджета общероссийским общественным организациям инвалидов будет выделено более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение одобрило правительство России", - сказал Топилин.

Отмечается, что субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Всероссийскому обществу глухих (157,9 миллиона рублей); Всероссийскому обществу инвалидов (517,9 миллиона рублей); Всероссийскому обществу слепых (860,5 миллиона рублей).

По словам Топилина, деятельность данных организаций направлена на реализацию масштабных общественно полезных программ. Кроме того, эти организации имеют широкую сеть территориальных и местных отделений, оказывающих за счет субсидии индивидуальную помощь наиболее нуждающимся инвалидам.