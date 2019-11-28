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РИА Новости

На господдержку организаций инвалидов выделят более 1,5 млрд рублей

16:07 28.11.2019 (обновлено: 16:09 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИнвалидное кресло
Инвалидное кресло
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Инвалидное кресло. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей будет выделено в 2020 году на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, цитирует пресс-служба Минтруда РФ слова министра Максима Топилина.
"В 2020 году из федерального бюджета общероссийским общественным организациям инвалидов будет выделено более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение одобрило правительство России", - сказал Топилин.
Отмечается, что субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Всероссийскому обществу глухих (157,9 миллиона рублей); Всероссийскому обществу инвалидов (517,9 миллиона рублей); Всероссийскому обществу слепых (860,5 миллиона рублей).
По словам Топилина, деятельность данных организаций направлена на реализацию масштабных общественно полезных программ. Кроме того, эти организации имеют широкую сеть территориальных и местных отделений, оказывающих за счет субсидии индивидуальную помощь наиболее нуждающимся инвалидам.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияЖизнь без преградОбщество
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