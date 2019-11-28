Эстонский архиепископ рассчитывает встретиться в Москве с патриархом

ТАЛЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви (EELK) Урмас Вийлма отправился в Россию с рабочим визитом, в ходе которого рассчитывает встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщила в четверг пресс-служба EELK.

"Встреча с патриархом Кириллом состоится 29 ноября. С эстонской стороны в ней примут участие архиепископ Урмас Вийлма, епископ Тийт Салумяэ и посол Эстонской республики в РФ Маргус Лайдре. На встрече будет обсуждаться духовное окормление эстонцев и людей с эстонским корнями, для организации которого имеет большое значение моральная поддержка со стороны православной церкви", - говорится в сообщении.