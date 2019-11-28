Под Тюменью закрыли озеро на карантин из-за вспышки "гаффской болезни"

Ранее сообщалось, что из деревни Ачиры с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" были госпитализированы 10 человек. После этого власти запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское, расположенного вблизи деревни. На 11 ноября в реанимации оставались два человека, у них, по данным департамента здравоохранения региона, наблюдалась положительная динамика.