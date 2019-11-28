Под Тюменью закрыли озеро на карантин из-за вспышки "гаффской болезни"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Вылов рыбы из озера Андреевское, ставшей причиной вспышки "гаффской болезни" в деревне Ачиры Тюменской области, приостановили на год, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"Вылов рыбы приостановится на год", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что из деревни Ачиры с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" были госпитализированы 10 человек. После этого власти запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское, расположенного вблизи деревни. На 11 ноября в реанимации оставались два человека, у них, по данным департамента здравоохранения региона, наблюдалась положительная динамика.
Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.